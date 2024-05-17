Вибухи в росіян та окупованому Криму, відбита атака "Шахедів": хронологія 814 дня війни
Розпочалась 814 доба повномасштабної війни. Сили оборони стримують російський наступ на півночі Харківщині, східному та південному фронтах. Ситуація на фронті складна та динамічна. Водночас вкотре неспокійна ніч була в окупованому Криму та в російських Туапсе та Новоросійську.
Про головні події дня станом на 17 травня, ситуацію на фронті, перемоги на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У Міністерстві оборони Росії заявили, що вночі, 17 травня, нібито було знищено 102 безпілотники, якими Україна атакувала територію окупованого Криму та ще три російські області. Крім того, за даними оборонного відомства, було знищено 6 морських дронів у акваторії Чорного моря. Росіяни уночі атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО відбивали російську атаку у 5 областях. Усього окупанти запустили 20 ударних БпЛА "Шахед-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів". В окупованому Севастополі після нічної атаки дронів місцева "влада" заявила про призупинення роботи підстанції та скасування занять у всіх школах, закладах середньої освіти та садках У тимчасово окупованому Криму вночі гриміли вибухи. Окупанти заявили про атаку безпілотників і роботу ППО. Зокрема, так званий губернтор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття масованої атаки на місто. Развожаєв заявив, що нібито знищено десятки БПЛА та понад 5 безекіпажних катерів. Ніч та ранок для Краснодарського краю теж був тривожним. В Туапсе пролунали потужні вибухи на нафтопереробному заводі – там спалахнула пожежа. Місцева влада заявляє, що Туапсинський НПЗ намагалися атакувати 2 дрони, однак "пе-ве-о" буцімто ліквідувала БпЛА. Атака на Туапсе: відео У Новоросійську уночі лунали потужні вибухи. Місцеві бідкалися на атаку дронів, постійні постріли, а також вже відомо про пожежу на нафтобазі біля залізничної станції. Також у мережі стверджують, що під ударом опинився порт Новоросійська. Вибухи у Новоросійську: відео
В Росії заявили про знищення понад 100 дронів
Бойові втрати Росії
Уночі ППО збила 20 ворожих дронів
Наслідки атаки на Севастополь
Вибухи в Криму
Дрони також атакували НПЗ у Туапсе
Новоросійськ масовано атакували дрони
У Міністерстві оборони Росії заявили, що вночі, 17 травня, нібито було знищено 102 безпілотники, якими Україна атакувала територію окупованого Криму та ще три російські області. Крім того, за даними оборонного відомства, було знищено 6 морських дронів у акваторії Чорного моря.
Росіяни уночі атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО відбивали російську атаку у 5 областях.
Усього окупанти запустили 20 ударних БпЛА "Шахед-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів".
В окупованому Севастополі після нічної атаки дронів місцева "влада" заявила про призупинення роботи підстанції та скасування занять у всіх школах, закладах середньої освіти та садках
У тимчасово окупованому Криму вночі гриміли вибухи. Окупанти заявили про атаку безпілотників і роботу ППО. Зокрема, так званий губернтор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття масованої атаки на місто.
Развожаєв заявив, що нібито знищено десятки БПЛА та понад 5 безекіпажних катерів.
Ніч та ранок для Краснодарського краю теж був тривожним. В Туапсе пролунали потужні вибухи на нафтопереробному заводі – там спалахнула пожежа.
Місцева влада заявляє, що Туапсинський НПЗ намагалися атакувати 2 дрони, однак "пе-ве-о" буцімто ліквідувала БпЛА.
Атака на Туапсе: відео
У Новоросійську уночі лунали потужні вибухи. Місцеві бідкалися на атаку дронів, постійні постріли, а також вже відомо про пожежу на нафтобазі біля залізничної станції.
Також у мережі стверджують, що під ударом опинився порт Новоросійська.
Вибухи у Новоросійську: відео