Вибухи в росіян та окупованому Криму, відбита атака "Шахедів": хронологія 814 дня війни

17 травня 2024, 07:54
Читать новость на русском

Розпочалась 814 доба повномасштабної війни. Сили оборони стримують російський наступ на півночі Харківщині, східному та південному фронтах. Ситуація на фронті складна та динамічна. Водночас вкотре неспокійна ніч була в окупованому Криму та в російських Туапсе та Новоросійську.

Про головні події дня станом на 17 травня, ситуацію на фронті, перемоги на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також ППО працювала у 5 областях: вночі Україну атакували 20 "Шахедів"

08:45, 17 травня

В Росії заявили про знищення понад 100 дронів

У Міністерстві оборони Росії заявили, що вночі, 17 травня, нібито було знищено 102 безпілотники, якими Україна атакувала територію окупованого Криму та ще три російські області. Крім того, за даними оборонного відомства, було знищено 6 морських дронів у акваторії Чорного моря.

07:55, 17 травня

Бойові втрати Росії

Упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 1410 окупантів та знищили 2 літаки і один гелікоптер. 

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 489870 вояк.


Втрати російської армії 17 травня / Інфографіка Генштабу

07:46, 17 травня

Уночі ППО збила 20 ворожих дронів

Росіяни уночі атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО відбивали російську атаку у 5 областях.

Усього окупанти запустили 20 ударних БпЛА "Шахед-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів".

07:45, 17 травня

Наслідки атаки на Севастополь

В окупованому Севастополі після нічної атаки дронів місцева "влада" заявила про призупинення роботи підстанції та скасування занять у всіх школах, закладах середньої освіти та садках

07:44, 17 травня

Вибухи в Криму

У тимчасово окупованому Криму вночі гриміли вибухи. Окупанти заявили про атаку безпілотників і роботу ППО. Зокрема, так званий губернтор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття масованої атаки на місто.

Развожаєв заявив, що нібито знищено десятки БПЛА та понад 5 безекіпажних катерів.

07:42, 17 травня

Дрони також атакували НПЗ у Туапсе

Ніч та ранок для Краснодарського краю  теж був тривожним. В Туапсе пролунали потужні вибухи на нафтопереробному заводі – там спалахнула пожежа.

Місцева влада заявляє, що Туапсинський НПЗ намагалися атакувати 2 дрони, однак "пе-ве-о" буцімто ліквідувала БпЛА.

Атака на Туапсе: відео

07:38, 17 травня

Новоросійськ масовано атакували дрони

У Новоросійську уночі лунали потужні вибухи. Місцеві бідкалися на атаку дронів, постійні постріли, а також вже відомо про пожежу на нафтобазі біля залізничної станції.

Також у мережі стверджують, що під ударом опинився порт Новоросійська.

Вибухи у Новоросійську: відео

Автор: Анастасія Лукашевська