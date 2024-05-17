Вибухи в росіян та окупованому Криму, відбита атака "Шахедів": хронологія 814 дня війни

Розпочалась 814 доба повномасштабної війни. Сили оборони стримують російський наступ на півночі Харківщині, східному та південному фронтах. Ситуація на фронті складна та динамічна. Водночас вкотре неспокійна ніч була в окупованому Криму та в російських Туапсе та Новоросійську.

Про головні події дня станом на 17 травня, ситуацію на фронті, перемоги на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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