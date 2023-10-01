Чи можуть росіяни захиститися від українських ударів: генерал армії оцінив можливості ворога

Україна досягла суттєвого прориву в своїх спроможностях вражати військові об'єкти на підконтрольній Росії території. Окупанти не можуть знайти ідеальну протидію українським дронам і ракетам, адже Сили оборони постійно змінюють цілі й тактику застосування цієї зброї.

Такою думкою із 24 Каналом поділився генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. На його думку, успіхи в ураженні російських військових об'єктах свідчать про те, що українські військові мають перевагу над російською протиповітряною обороною.

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Які перспективи ударів по російській території

Україна вже давно працює над власними ракетами та дронами, які мають уражати стратегічні об'єкти окупантів. І саме збільшення кількості засобів ураження є одним із найголовніших завдань Сил оборони України.

Мета таких ударів – знищення пускових установок, які щоденно завдають удари по нашій території, зокрема й підводних та надводних кораблів агресора, а також стратегічної авіації,

– пояснив генерал.

Ці об'єкти є першочерговими для ураження, і якщо раніше Сили оборони не мали засобів, які були здатні для виконання подібних завдань, то сьогодні на озброєнні вже є дрони з 800-кілометровою дальністю ураження,

Також важливими цілями на ворожій території є вертолітні майданчики та підприємства, що працюють на російську армію. Такі ураження суттєво впливають на бойові дії на фронті, і саме тому кількість уражених об'єктів агресора має і буде збільшуватись.

Микола Маломуж про ураження російських військових об'єктів: дивіться відео

Чи здатна Росія захиститися

На цьому етапі бойових дій триває війна технологій. Залежно від того, яке військо має кращі засоби й тактику їхнього застосування, на тому боці й буде перевага.

Саме тому Україна активно працювала над збільшенням способів ураження російських об'єктів на окупованих територіях. І тепер, завдяки морським дронам, БпЛА та крилатим ракетам українського виробництва, а також засобам наших партнерів на зразок Storm Shadow, Сили оборони здатні дезорієнтовувати ППО противника зміною тактик ураження.

"Напередодні кожної великої атаки військові змінюють її модель, задіюючи в тому числі радіоелектронну боротьбу та відволікаючі удари. В цьому і полягає мистецтво ведення війни технологій, і Україні вдається це робити, як це показують успішні ураження об'єктів у Севастополі та західному узбережжю Криму", – наголосив Маломуж.

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