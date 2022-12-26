Українські безпілотники можуть діставати й до Москви, – генерал армії України

У ніч на 26 грудня у російському Енгельсі знову трапилася "бавовна" на аеродромі. Російські пропагандистів заявили, що над ним нібито збили безпілотник.

На тлі цього генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що українські безпілотники можуть долітати й до центру усіх бід – до Москви.

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Україна нарощує цінні ресурси

За словами Миколи Григоровича, сьогодні оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України нарощує далекобійні ресурси, а також визначає стратегічні ворожі об'єкти. Тому тепер дії Росії не будуть безкарними.

Зокрема, ОПК вже встановив лінійки з виробництва:

далекобійних ракетних комплексів, які б'ють до 1000 кілометрів,

БПЛА, які летять і за 600, і за 800, і за 1 200 кілометрів.

Ми можемо діставати не тільки до Енгельса, а й до Москви й далі. Тому ОПК України продовжує нарощуватися цей ресурс,

– підкреслив Микола Маломуж.

Коли будуть удари по Кремлю

Щодо стратегічних об'єктів ворогів, то в Україні наразі визначаються бази бомбардувальників, де стоять "Калібри", а також інші центри з системами пуску, які націлені на нас. Оскільки дії Росії є актами тероризму та геноциду, то ці об'єкти, за словами Маломужа, є законними цілями нашої держави.

Були окремі факти, які ми показали по аеродромах у Криму та інших об'єктах на території РФ. Тепер дії ворога не будуть безкарними, а будуть вираховуватися центри запусків, виявлятися їхні координати й на упередження завдаватися удари,

– зазначив генерал.

Також він підкреслив, що українська бавовна може розцвітати у Білорусі, де розміщуються літаки МіГ-31 та ОТРК "Іскандери". Ба більше, це уже усвідомлює самопроголошений лідер північного сусіда Олександр Лукашенко.

Щодо Кремля, то найближчим часом таких ударів не буде. "Однак, коли почнеться наступальна операція стратегічного рівня і режим у РФ буде хитатися, а об'єкти у Кремлі нестимуть загрозу нашій державі, то тоді може бути прийняте відповідне рішення щодо таких ударів. Але це вже буде у найвирішальніший момент, коли буде падати або здаватися кремлівський режим, то тоді може і постати питання конкретно Москви", – зауважив Маломуж.

Вибухи в Енгельсі 26 грудня: коротко