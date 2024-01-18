Вперше з початку вторгнення: над Ленінградською областю нібито "збили БпЛА"
Цієї ночі в Росії знову лунали потужні вибухи. Пропагандисти заявили про нібито "збиття безпілотника" над Ленінградською областю.
Окупанти вперше з початку повномасштабної війни заявили про нібито "збиття безпілотника" над Ленінградською областю. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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БпЛА у Ленінградській області
Російські пропагандисти зазначили, що "уламки БпЛА" буцімто виявили на території "Петербурзького нафтоналивного термінала". Телеграм-канали писали, що "дрон з 3 кілограмами вибухівки" впав на території термінала.
Окрім того, поширили заяву міноборони, що вночі "ПеВеО" нібито "збила БпЛА", який летів атакувати Москву.
До речі, Петербурзький – найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, а ще найбільша стивідорна компанія великого порту Санкт-Петербург.
Що відомо про тривожну ніч у Росії
- У мережі писали, що вночі 18 січня вибухи прогриміли в Московській, Ленінградській та Бєлгородській областях. Скаржилися на нібито "атаку безпілотників" і не тільки.
- Губернатор Бєлгородської області також заявляв, що в регіоні оголошено повітряну тривогу буцімто через "ракетну небезпеку". Також повідомляв, що нібито на Бєлгород "летіло 10 ракет". Втім, традиційно російська "ПеВеО" нібито все "успішно збила".
- Потужні вибухи чули й у підмосковному Подольську. Місцеві повідомляли про роботу "ПеВеО". Згодом мер Москви заявив, що у Підмосков'ї нібито "збили безпілотник".
- У Брянську місцева влада заявила про "ракетну небезпеку" та "атаку безпілотників".