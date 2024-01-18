Вперше з початку вторгнення: над Ленінградською областю нібито "збили БпЛА"

Цієї ночі в Росії знову лунали потужні вибухи. Пропагандисти заявили про нібито "збиття безпілотника" над Ленінградською областю.

Окупанти вперше з початку повномасштабної війни заявили про нібито "збиття безпілотника" над Ленінградською областю. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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БпЛА у Ленінградській області

Російські пропагандисти зазначили, що "уламки БпЛА" буцімто виявили на території "Петербурзького нафтоналивного термінала". Телеграм-канали писали, що "дрон з 3 кілограмами вибухівки" впав на території термінала.

Окрім того, поширили заяву міноборони, що вночі "ПеВеО" нібито "збила БпЛА", який летів атакувати Москву.

До речі, Петербурзький – найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, а ще найбільша стивідорна компанія великого порту Санкт-Петербург.

Що відомо про тривожну ніч у Росії