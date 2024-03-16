Удари по ворожих НПЗ і складах зброї: Буданов відповів, як це може вплинути на бойові дії

Голова ГУР Кирило Буданов прокоментував наслідки атак на нафтопереробні заводи в Росії та склади боєприпасів.

За словами Кирила Буданова, ефективні удари по енергетичних та інших стратегічних об'єктах Росії мають дві причини: розвиток технологій атакуючої сторони та вичерпання ресурсів Росії для захисту. Він зазначив, що величезні втрати російської армії впливають на здатність країни обороняти свої об'єкти, – інформує 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Буданов про атаки дронів на Росію

Удари по нафтопереробних заводах та складах боєприпасів зменшують військовий потенціал Росії, що може суттєво вплинути на хід бойових дій. Водночас Буданов наголосив, що це вже не лише військове питання, а й політичне, оскільки удари по НПЗ також впливають на стратегічні розрахунки Росії.

Не тільки об'єкти енергетики (під прицілом – 24 Канал), а й інші стратегічні об'єкти. Втрати величезні. Усе, що можна було зняти, воно вже тут воює (на території України – 24 Канал), і це впливає на здатність Росії захищати свої об'єкти,

– заявив Буданов.

Буданов також зазначив, що удари по складах боєприпасів знижують активність російських військ і їхню здатність до ведення бойових дій. Він акцентував, що це впливає на військово-політичну галузь та може змінити позицію Росії у світі у майбутньому.

Як уточнила журналістка, з початку 2024 року українські сили завдали ударів по 22 нафтопереробним заводам у Росії, що є відкритою інформацією. Ці дії можуть мати далекосяжні наслідки для російської економіки та її військових зусиль.

Загалом, враховуючи важливість нафтопереробної промисловості для ведення війни, такі удари можуть стати суттєвим фактором у зміні балансу сил на користь України. Водночас це ставить під сумнів здатність Росії до тривалого ведення військових дій.

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