ЗСУ вдарили по військовій частині в Бєлгородській області, – ЗМІ

Збройні Сили України, ймовірно, вдарили по військовій частині в Бєлгородській області Росії. У ЗМІ заявляють про постраждалих та загиблих унаслідок атаки.

Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про нібито український удар

У публікації йдеться, що в ніч проти 20 червня українські бійці атакували військову частину в Бєлгородській області безпілотниками. Вона розташована на Муравлянському проїзді в селі Роговате у Старооскольському районі.

Внаслідок цього двоє військовослужбовців загинули, ще 11 постраждали,

– пишуть журналісти.

Уранці 20 червня влада Бєлгородської області заявила, що в районі села Роговате пошкоджено будівлю сільгосппідприємства.

До слова, в ніч на 23 червня дрони атакували російський завод у Ростовській області "Атлас" Росрезерву біля Кам'янськ-Шахтинського. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Місцева влада повідомила, що невідомі БпЛА нібито знищено в Міллерівському, Кам'янському, Тарасівському, Боківському, Мілютинському районах.