Це не вторинна детонація, – полковник запасу ЗСУ про удар по складах у Тверській області

В Росії у місті Торопець сталися вибухи, загорілися склади боєприпасів. Там був склад стратегічного озброєння, розташовувались підземні бункери, які були прикриті бетоном, але не витримали потужного удару, який стався вночі 18 вересня.

Про це в етері 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, озвучивши, що ймовірно цей оперативний склад підживлював російські війська на Курському напрямку.

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Удар міг бути завданий ракетами із застосуванням дронів

Світан припустив, що ураження цілей в місті Торопець могло статися з використанням ракет. А безпілотники могли застосовуватися для відволікання уваги систем ППО противника: "Панцирів", С-400. Оскільки кількість дронів була чималою, система не встигла перезарядитися і пропустила ракети.

Це була не вторинна детонація. Бо внаслідок неї практично неможливо розкрити підземний бункер. Могло бути застосовано декілька ракет, які підірвали склади під землею. А на поверхні зберігались транзитні склади, там відбувалось перевантаження ракет, засобів ураження (КАБів),

– розповів Світан.

А от стратегічний склад, зі слів військового експерта, був націлений на задоволення потреб авіації, даючи авіабомби.

Україні потрібен дозвіл бити вглиб Росії, аби дістатися до інших складів

Військовий експерт наголосив, що треба знищити не один десяток оперативних складів, аби ворог відчув їхню нестачу та отримав проблему від цього на лінії бойового зіткнення. Стратегічних складів, з його слів, ще більше, але до усіх них Україна навряд чи зможе дістатися.

Але ті, які розташовані до Урала – треба діставати. Для цього Україні потрібен дозвіл західних партнерів на використання їхніх засобів ураження та й самі ці засоби: ATACMS, Storm Shadow, Taurus, JASSM. В ідеалі потрібні Tomahawk,

– наголосив Світан.

З його слів, оперативних складів у Росії на відстані до 300 кілометрів є декілька десятків. Якщо масштабувати удари по них, тоді російські війська не зможуть проводити наступальні операції, матимуть змогу тільки оборонятися. Світан нагадав, що нещодавно був знищений оперативний склад боєприпасів у Воронежі, під Маріуполем, то ж робота в цьому напрямку триває.

Зауважте! Заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та авіаексперт Анатолій Храпчинський вважає, що в Торопці були підірвані з декількох боків основні відкриті складські приміщення, а підземні склади вибухнули через детонацію. Він зауважив, що внаслідок цього удару Росія втратила 20% свого збройного потенціалу, зокрема артилерійські снаряди й балістичні ракети.