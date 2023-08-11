ЗРК просто посеред жилого двору: Жданов розповів, чим це загрожує росіянам

Вибухи в Росії вже стали звичними. Водночас її громадянам можуть більше загрожувати не безпілотники, а власна ППО.

Військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму ютуб-каналі, що в Московській області ЗРК стоять просто посеред житлових будинків, передає 24 Канал.

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"У смт Маліно на вулицях серед житлових будинків стоїть зенітна гармата. Якщо вона почне стріляти, там мало не здасться. Якщо ще й почне повертати дуло, може влучити навіть у верхні поверхи", – зазначив Жданов.

Російська ППО загрожує своїм громадянам: дивіться відео

Так, вночі 24 липня ЗГРК "Панцирь", розміщений на даху міноборони Росії, не зміг збити безпілотник на відстані 300 метрів. Однак якби збив, уламки дрона попадали б на житлові квартали, і могли постраждати люди.

Вибухи в Росії тривають

Починаючи з ночі, у країні-агресорці знову неспокійно – спалахнула пожежа в Одінцово Московської області. Ближче до обіду почули вибухи також у столиці і Підмосков'ї. З неба впали й вибухнули об'єкти, схожі на безпілотники.

Ба більше, на певний період обмежили роботу аеропортів "Внуково" і "Домодєдово", унаслідок чого літак з пораненими окупантами чекав у Ростові.

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