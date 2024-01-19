Гарна "бавовна": у ГУР розповіли про наслідки вибухів у Клинцях і Тамбові та причетність України

У ніч проти 19 січня у Росії було неспокійно одразу в декількох областях. У Головному управлінні розвідки розповіли деталі щодо масових загорянь у російських містах.

Пожежі, вибухи та інші надзвичайні ситуації регулярно відбуваються на території військових об'єктів країни-агресорки. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

Дивіться також Це наслідки, і вони продовжуватимуться, – у ГУР назвали причини частої "бавовни" в Росії

Вибухи та пожежі у Росії

Юсов наголосив, що коли мовиться про нафтобазу, яка задіяна в забезпеченні окупаційного корпусу паливо-мастильними матеріалами й не тільки, то це ускладнює логістику для окупантів. За його словами, це зриває графіки постачання та надання.

Представник ГУР МО розповів, що це надає додаткові можливості та більше часу, а також збільшує простір для маневру наших захисників.

Водночас він відреагував на твердження росіян, які запевняють, що вищезгадані надзвичайні ситуації виникли внаслідок атаки українських безпілотників. Мовиться про БпЛА дальністю 900 кілометрів.

Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але українські безпілотники звичайно можуть долати й не такі відстані. Якщо говорити про реакцію в російському суспільстві, то всі питання до Путіна, до Шойгу, до Герасімова, до тих людей, які продовжують геноцидну війну проти України,

– зауважив Юсов.

Як зазначив посадовець, було б дивно, якби б ці події не мали жодних наслідків для військових об'єктів на території Росії.

У Росії останнім часом "тривожно"