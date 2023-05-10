"Ніякого відношення не маємо": після вибухів у Росії Притула подарував Стерненку гілочку бавовни

Волонтер Сергій Притула натякнув, що до "бавовни" в Росії можуть бути причетні українці. Він нагадав, як раніше люди донатили на дрони.

Важливе звернення до українців Притула записав разом з активістом та волонтером Сергієм Стерненком. Ба більше, вони показали кадри запуску "невідомих дронів".

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"Ніякого відношення не маємо"

Волонтери опублікували кадри, на яких "невідомі особи" запускають безпілотники. Притула підкреслив, що "ніякого відношення" до цього не мають.

"Пам'ятаєте наш великий збір коштів "На помсту"? Дрони-камікадзе UAV з дальністю польоту до 1 000 км. Що ж… Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але останнім часом на деяких російських нафтобазах було нелегко", – написав Притула у твіттері.

Окрім того, Притула у зверненні декілька разів підкреслив, що "ніякого відношення" до "бавовни" у Росії не має ані він, ані українці, які донатили на дрони помсти. Також волонтер подарував Стерненку гілочку бавовни, натякаючи, що вона буде частіше "заходити у гості" до окупантів.

Притула та Стерненко звернулися до українців: дивіться відео

Після публікації відео Стерненко також зробив гучну заяву.

Будемо бомбити Росію кожен день,

– заінтригував волонтер.

Активіст розповів, що не всі вибухи у Росії також потрапляють у медіа. Також не про всі інциденти волонтери можуть розповісти зараз, проте Стерненко заявив, що відзвітує повністю після перемоги.

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