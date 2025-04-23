4-5 дронів пройшли російську ППО, – у ЦПД підтвердили влучання у завод з виробництва "Шахедів"

Сили оборони України вдарили по російському заводу, де виробляють "Шахеди". Він розташований на відстані понад 1000 кілометрів від нашої держави.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, прокоментувавши нещодавні вибухи в Росії. За його словами, 4 або 5 дронів змогли пройти бар'єр з російської ППО та засобів РЕБ. Вони влучили у ціль.

До теми Понад 1000 кілометрів від України: ЗСУ уразили завод з виробництва "Шахедів"

Скільки Росія виробляє "Шахедів"

Як наголосив Коваленко, у 2024 році Росія виробила від 6 тисяч "Шахедів" лише в місті Єлабуга, де лунали вибухи. Також там виготовили тисячі дронів-обманок, які спрямовані для виснаження ППО. Хоча останнім часом окупанти і там розміщують вибухівку.

Росія збиралася розширювати виробництво "Шахедів" в регіоні. На 2025 рік у них було завдання виробити 8-10 тисяч "Шахедів" та близько 15 тисяч дронів-обманок.

Ця територія – стратегічна ключова ціль. Воєнна ціль. "Шахеди" щодня атакують українські цивільні об'єкти та вбивають цивільних. Єлабуга – пріоритетна ціль. Її потрібно добивати в майбутньому,

– зазначив Коваленко.

Додамо, 22 квітня в Росії злетів у повітря 51 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони ворога. Вони зберігали там важливу зброю, яку використовували проти України.