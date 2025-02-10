ЗМІ назвали низку об'єктів, уражених у Росії лише за останні 2 дні

Вертолітний завод "Ростеха", нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", нафтобаза, щонайменше три НПЗ та станція ЛВДС атакували безпілотники у Росії лише за останні дві доби.

Тобто в період з суботи, 8 лютого, до понеділка, 10 лютого. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на джерела, передає 24 Канал.

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Які наслідки атак БпЛА у Росії

Згідно з оприлюдненою інформацією, уночі 8 лютого безпілотники масово атакували Ростов-на-Дону та Ростовську область. Губернатор регіону тоді повідомляв, що нібито у 14 житлових будинках вибиті вікна, а у ворожому міноборони відзвітували про збиття 18 БпЛА.

За даними ASTRA, тоді під атаку потрапила нафтоперекачувальна станція АТ "Транснефть-Приволга" в Чортківському районі. Як повідомляють журналісти, внаслідок падіння уламків через нібито збиття безпілотників там пошкоджено дах та вікна однієї з будівель станції.

Водночас у Ростові пошкоджено скління адміністративної будівлі вертолітного заводу АТ "Роствертол". Зазначається, що це підприємство холдингу "Вертольоти Росії" держкорпорації "Ростех", яке перебуває під санкціями країн ЄС та США через російське вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Тієї ж ночі атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Андреянівська" у Кумилженському районі Волгоградської області. Вона належить до нафтопроводу "Куйбишев-Лисичанськ". На території станції, за попередньою інформацією, виникла пожежа.

Також тоді дрони атакували нафтопереробний завод ТОВ "Слов'янськ-ЕКО" у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Також у селищі Ільський у Краснодарському краї атакували однойменний Ільський нафтопереробний завод. Про ушкодження наразі невідомо.

Крім вищезгаданого, ASTRA повідомляє, що у ніч на 9 лютого безпілотник атакував нафтобазу на вулиці Радянська, 112 у Кам'янську-Шахтинському Ростовській області. Пошкоджень та постраждалих, за попередніми даними, внаслідок цього нібито немає.

Вже у ніч на 10 лютого дрони атакували Краснодарський край та Краснодар. Уламки впали на житловий будинок в Афіпському селищі та на багатоповерхівку в Краснодарі. Місцеві ЗМІ повідомили про постраждалу вагітну жінку, її чоловік заявив, "що зараз з нею все гаразд".

Нагадаємо, що керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленк повідомляв про фіксацію атаки безпілотників на Афіпський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших у Росії. Він відіграє ключову роль у забезпеченні паливом військової техніки Росії на південному напрямку.