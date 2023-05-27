Вибуховий ранок у Псковській області: пошкоджено будівлю нафтогону, росіяни волають про дрони

Вранці у Псковській області прогриміли вибухи. Окупанти скаржаться, що постраждала будівля нафтогону.

Росіяни знову волають про нібито атаку дронів-камікадзе. Про це з посиланням на ворожі ЗМІ пише 24 Канал.

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У Псковській області було щонайменше два вибухи

Губернатор Псковської області поскаржився, що сьогодні рано-вранці прогримів вибух. Внаслідок цього пошкоджено адмінбудівлю нафтопроводу поблизу присілка Литвинове Невельського району. На місці події працюють оперативні служби.

РосЗМІ уточнили, що станцію "Транснафти" у Псковській області нібито "атакували два дрони-камікадзе". Зауважимо, що росіянам постійно ввижаються якісь безпілотники.

За попередніми даними, "атака" сталася близько половини п'ятої години ранку 27 травня. Пропагандисти зазначають, що безпілотники начебто впали на території станції. Після цього прогриміли два вибухи.

Наразі відомо, що пошкоджено фасади та скло трьох адміністративних будівель. Звичайно ж, за старою-доброю традицією, постраждалих нібито немає.

Де розташований нафтогін: дивіться на карті

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Зауважимо, що вранці 27 травня "бавовна" також цвіла у Бєлгородській області. Окупанти поскаржилися на "атаку безпілотників" по будівлі МВС.

Вночі 26 травня невідомий дрон атакував Краснодар. Влучання навіть потрапило на відео. переглянути можете тут.

Перед тим, 25 травня, невідомий об'єкт атакував військовий аеродром у Ростовській області.

Зверніть увагу! Україна не атакує та не обстрілює території Росії. Зокрема, про це заявляв і Володимир Зеленський.

Український лідер наголосив: "Ми звільняємо нашу законну землю. Ми в цьому (атаках на території Росії – 24 Канал) не зацікавлені. У нас нема на це часу, сил та зайвої зброї".