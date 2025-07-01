Знищено будівлю Тамбовського порохового заводу: ЗМІ виклали фото уражень російських об'єктів

Росія чи не щоночі зазнає серйозних атак. У мережі з'явилися супутникові фото та відео, зроблені самими росіянами, які демонструють масштаб уражень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova.

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Що уражено в Росії за останні дні?

На Тамбовському пороховому заводі в Котовську 25 липня знищено одну з будівель підприємства.

"Судячи зі свіжих кадрів, завод активно розширює свої потужності: зводять нові корпуси, триває будівництво", – навели дані в телеграм-каналі.



Тамбовський пороховий завод після атаки / Exilenova

Є і кадри з Волгоградської області. Там в ніч на 27 липня дрони атакували технічну будівлю станції Жутово. Затримувалися поїзди Приволзької залізниці, оскільки на станції нібито впали уламки БпЛА.

Через Жутово проходить важливий логістичний шлях перекидання військової техніки ворога.

Унаслідок влучань об'єкт зазнав критичних пошкоджень – технічна будівля майже повністю знищена,

– повідомила Exilenova.

Координати місця 47.9642737687, 43.6497243365

Наслідки удару по Жутово: дивіться відео (обережно, мат!)

Цікаво, що вночі 27 липня була інформація, що дрони могли уразити нафтобазу в селищі Октябрьський. Це поруч із Жутово.