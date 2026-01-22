Україна вгатила по дорогих об'єктах ППО росіян та нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз"
- Українські військові атакували нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї та об'єкти ППО в тимчасово окупованому Криму.
- Було уражено також склади БпЛА на інших окупованих територіях.
Українські військові прозвітували про нову атаку на Росію. Під прицілом опинилася низка об'єктів ППО ворога та нафтовий термінал "Таманьнефтегаз".
Атака була здійснена у ніч на 22 січня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які наслідки атак на Росію та ТОТ?
Нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" розташований у населеному пункті Волна Краснодарського краю.
Об'єкт задіяний у забезпеченні російських збройних сил.
Зафіксовано влучання в ціль – відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється,
– зазначили у Генштабі.
Також було уражено низку російських об'єктів в тимчасово окупованому Криму.
Там зафіксовано наступні влучання:
- у Лібкнехтівці – радіолокаційна станція 59Н6-Е "Противник-ГЕ",
- у Євпаторії – радіолокаційна станція 55Ж6 "Небо-У"
- у Русаківці – радіолокаційна станція 55Ж6М "Небо-М".
Масштаб збитків уточнюється. ️
Окупанти були під прицілом й на інших окупованих територіях:
- склад зберігання БпЛА у Новогригорівці на Херсонщині,
- командно-спостережний пункт роти 76 ДШД та зосередження живої сили противника зі складу 74 ОМСБР у Селидовому на Донеччині.
Військові також уточнили наслідки ураження складу боєприпасів 101 ОБрМТЗ у Дебальцевому на Донеччині. Після атаки там виникла подальша масштабна детонація.
Інші атаки на Росію
19 січня ЗСУ також завдали ударів по військових і паливно-енергетичних об'єктах Росії. Зокрема, під прицілом опинився склад БпЛА у Луганській області та НПЗ в Краснодарському краї "Туапсинський".
17 січня стало відомо, що українські дрони вдарили по полігону "Капустин Яр" в Астраханській області. Звідти росіяни запускають балістичні ракети середньої дальності з комплексу "Орешник".
А 16 січня ВМС та СБУ рознесли завод "Атлант Аеро" у Таганрозі. Там окупанти виготовляли дрони для ударів по Україні.