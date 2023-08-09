Почався "сезон грибів", – ведуча 24 Каналу висміяла спроби росіян замовчати вибухи під Москвою

В Сергієвому Посаді Московської області 9 серпня розпочався "сезон грибів". Він раптово "виріс" на місцевому Загорському оптико-механічному заводі. Хоча російські пропагандисти з усіх сил переконують, що нічого страшного не сталося.

Як зауважила ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина, вибух на тамтешньому заводі у Московській області був такої сили, що на відео та фото в сусідніх будинках повибивало вікна. А кількість постраждалих вже становить щонайменше 40 людей.

До теми Роз***ало весь завод, – очевидці після вибуху в Сергієвому Посаді

Пропагандисти розповідають, що нічого особливого не сталося

Спершу серед тамтешніх ЗМІ та телеграм-каналів поширювалися різні версії, що насправді сталося у Сергієвому Посаді. Там припускали, що вибух могли спричинити невідомі безпілотники. Була й версія про вибух на котельні.

Норіцина висміяла відмазки російських пропагандистів щодо вибухів під Москвою: дивіться відео

Одна з головних пропагандисток Ольга Скабєєва в ефірі російського телебачення взагалі почала спростовувати інформацію про вибух на заводі. Виявляється, що це всього лиш був "склад з феєрверками". Тому й вибуховий "гриб" був настільки великим.

Звісно, що це був склад з піротехнікою… Точно не безпілотник. Цікаво, чому тоді один "відважний" росіянин вирішив показати, що там взагалі було. Він оприлюднив фото. І чомусь там на території лежать такі боєприпаси,

– зауважила Норіцина.

Річ, схожа на боєприпас, яку знайшли поблизу місця вибуху / Скриншот 24 Каналу

Вибухи під Москвою: коротко