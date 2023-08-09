Почався "сезон грибів", – ведуча 24 Каналу висміяла спроби росіян замовчати вибухи під Москвою

9 серпня 2023, 21:46
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В Сергієвому Посаді Московської області 9 серпня розпочався "сезон грибів". Він раптово "виріс" на місцевому Загорському оптико-механічному заводі. Хоча російські пропагандисти з усіх сил переконують, що нічого страшного не сталося.

Як зауважила ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина, вибух на тамтешньому заводі у Московській області був такої сили, що на відео та фото в сусідніх будинках повибивало вікна. А кількість постраждалих вже становить щонайменше 40 людей.

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Пропагандисти розповідають, що нічого особливого не сталося

Спершу серед тамтешніх ЗМІ та телеграм-каналів поширювалися різні версії, що насправді сталося у Сергієвому Посаді. Там припускали, що вибух могли спричинити невідомі безпілотники. Була й версія про вибух на котельні.

Норіцина висміяла відмазки російських пропагандистів щодо вибухів під Москвою: дивіться відео

Одна з головних пропагандисток Ольга Скабєєва в ефірі російського телебачення взагалі почала спростовувати інформацію про вибух на заводі. Виявляється, що це всього лиш був "склад з феєрверками". Тому й вибуховий "гриб" був настільки великим.

Звісно, що це був склад з піротехнікою… Точно не безпілотник. Цікаво, чому тоді один "відважний" росіянин вирішив показати, що там взагалі було. Він оприлюднив фото. І чомусь там на території лежать такі боєприпаси,
– зауважила Норіцина.

Річ, схожа на боєприпас, яку знайшли поблизу місця вибуху / Скриншот 24 Каналу

Вибухи під Москвою: коротко

  • У місті Сергієв Посад, що розташоване в Московській області, 9 липня пролунав потужний вибух. Воно розташоване за 70 кілометрів від столиці. Очевидці повідомляли, що вибух стався на Загорському оптико-механічному заводі.
  • Відомо, що це підприємство входить до холдингу "Швабе" державної корпорації Ростех. Воно є одним з провідних розробників та виробників оптико-електронних приладів, які використовують російські силові структури та армія. Там виготовляли оптичні приціли, тепловізори, головки самонаведення ракет, прилади нічного бачення тощо.
  • Окрім цього, в Москві також заявили про "атаку" безпілотників. Один летів поблизу Домодєдово, інший – в район Мінського шосе. Окупанти одразу почали звітувати, що буцімто все збили.

Автор: Петро Синєокий