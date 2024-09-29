Росію масовано атакували дрони: горить склад боєприпасів, вибухи біля аеродрому

Росіяни заявили про нічну масовану атаку дронами у 7 регіонах Росії. Внаслідок обстрілу в окупантів спалахнув склад з боєприпасами у Волгоградській області та лунали вибухи неподалік військового аеродрому в Єйську Краснодарського краю.

Інформацію про вибухи російські телеграм-канали почали публікувати опівночі проти 29 вересня. Зокрема, тоді ж написали про вибухи в Єйську біля військового містечка. Що відомо про тривожну ніч у в Росії – читайте в тексті 24 Каналу.

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Що відомо про вибухи в районі аеродрому, звідки росіяни запускають "Шахеди"

Місцеві росіяни у групах Єйська та Краснодарського краю написали, що чули вибухи біля військового містечка, де також розміщений аеродром військово-морського флоту Росії "Балтимор" та базується 859 Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації. Якщо простіше – звідти Росія ледь не щоночі запускає дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні.

У коментарях писали, що нібито "працює ППО", проте росіяни спростовували ці заяви: "Помітно, так працює, що долітає".



Росіяни спростовували так звану "роботу ППО" / скриншот з телеграм-каналів

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв цинічно збрехав, що нібито дрони намагались атакувати цивільні об'єкти у Краснодарському краї.

Де ще лунали вибухи

Вибухи орієнтовно перед 1:38 29 вересня лунали в Ростовській області. Зокрема, їх чули в Цимлянську, Волгодонську, пожежа спалахнула в селі Самарське Азовського району.

Атакований мікрорайон Новошахтинська Нова Соколівка. За 5 хвилин їзди від нього розташований Новошахтинський нафтопереробний завод,

– заявили в телеграм-каналах.

Місцеві мешканці написали, що уламки дронів впали біля ліній електропередач.

Губернатор Ростовської області стверджує, що вночі:

засоби ППО нібито знищили над Новошахтинськом 7 безпілотників;

внаслідок падіння уламків на полі спалахнула трава;

постраждалих та руйнувань на землі "не зафіксували".

Пожежа під Новошахтинськом вночі проти 29 вересня: дивіться відео

Також вибухи чули у Воронежі та передмісті. Росіяни заявили, що нібито на Московському проспекті безпілотник потрапив у житловий комплекс, сталося загоряння. Зокрема, спалахнув дах будинку, росіянам повибивало скло у вікнах.

Тож губернатор Воронезької області визнав наслідки та зазначив, що це наслідки "падаючих" дронів. Вкотре Росія показала, як насправді "працює" їхня ППО.



Палаючий будинок у Воронежі після влучання "падаючого" дрона



Пожежа досить масштабна

Російське міноборони заявило вранці 29 вересня про нібито збиття 125 дронів:

67 дронів – над Волгоградською областю,

17 – над територією Білгородської,

17 – над Воронезькою областю,

18 – над територією Ростовської області,

по одному – над Брянською та Курською областями та Краснодарським краєм;

3 – над акваторією Азовського моря.

Водночас російське міністерство і словом не обмовилось про наслідки атаки безпілотників, вкотре надавши росіянам неправдиву інформацію.

Дрони атакували склад боєприпасів, де була зброя з Ірану

У Волгоградській області також було гучно – росіяни публікували кадри детонації та в паніці тікали. У телеграм-каналах ворогів написали, що горить склад боєкомплекту в Котлубані Волгоградської області.

Водночас губернатор Волгоградської області заявив про "роботу ППО". За його даними, постраждалих та "пошкоджень цивільних та військових об'єктів немає". Він, як і його колеги з інших областей, тільки сказав про "загоряння сухої трави", яке оперативно загасили.

Поки росіяни тікають, влада каже про "загоряння трави": дивіться відео

Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що вночі проти 29 вересня дрони таки атакували російський склад з боєприпасами в селищі Колтубань Волгоградської області Росії.

За його даними, там вороги тримали частину іранської балістики та пускові до неї.

Ще були знищені іранські боєприпаси,

– додав Коваленко.