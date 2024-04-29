Впливають на ведення війни: як атаки на НПЗ змінили економічну ситуацію в Росії

Удари дронами по російських нафтопереробних заводах мають великий сенс. Вони впливають не лише на військові можливості ворога.

Про це 24 Каналу сказав доктор економічних наук, гендиректор Advanter Group Андрій Длігач, наголосивши, що атаки на російські НПЗ потрібно посилювати.

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Який ефект від ударів по НПЗ Росії

Длігач зазначив, що удари по НПЗ – це ефективний інструмент і у військовому, і в економічному сенсах. Так, зниження постачання палива призупиняє темпи ворожого наступу, тому Росія невипадково починає контрактуватися на майбутнє в Казахстані.

Цілком зрозуміло, що вони вразливі до наших ударів з погляду обороноздатності,

– сказав доктор економічних наук.

Свого часу, нагадав він, удари HIMARS по російській логістиці суттєво вплинули на хід російського наступу, призупинивши його.

Щодо економічних наслідків, за його словами, був тимчасовий ефект. Підрахунки показують, що навіть були тижні, коли виробництво палива на російських НПЗ падало на 25%.

Але, додав він, починаючи з середини квітня цей показник знизився і зараз становить лише -6% до показника, на який розраховували самі росіяни. Понад те, нині вони відновили січневі обсяги виробництва.

Отже, тих ударів, що були, ще недостатньо, потрібно посилювати їх,

– заявив Длігач.

Він резюмував, що удари по російській енергетичній інфраструктурі та нафтопереробній галузі суттєво впливають на спроможність Росії вести цю війну.

Чого остерігаються партнери України

Доктор економічних наук вважає, що партнери України значною мірою убезпечують себе від контрвідповідей з боку Росії чи, можливо, Китаю, публічно закликаючи нас припинити ці атаки.

Судячи з того, що удари українськими дронами по енергетичній нафтопереробній галузі залишаються, ми можемо бути переконаними, що ніхто не буде тиснути на Україну чи забороняти подібні удари,

– сказав Длігач.

Адже, наголосив він, Україна має право відповідати на російську агресію всіма доступними засобами. Наші міжнародні партнери, які змусили Україну свого часу відмовитися від ядерної зброї, не можуть забороняти нам бити по російській інфраструктурі.

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