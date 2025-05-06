Росіяни будують довкола Москви 4 кола ППО: звідки Кремль стягує системи

Росіяни побоюються ударів безпілотниками по Червоній площі під час параду до 9 травня. Вже була інформація, що вони стягують різні засоби ППО саме до Москви.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Україна має варіанти, як завдати удар по Москві. Нещодавно невідомі дрони літали в Мурманській області, до якої більш ніж 1600 кілометрів. А Москва розташована значно ближче.

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Чи будуть вибухи в Москві на 9 травня

9 травня перетворилося для Росії на окрему релігію, яка вже не пов'язана з історією. Вони побоюються атак у цей день. За словами Жмайла, вже була інформація, що окупанти будуть навколо Москви 4 кільця різних засобів ППО. Вони навіть позабирали їх з Татарстану, де розташоване виробництво "Шахедів".

Насправді Україні не так важливо вдарити саме по Червоній площі на 9 травня. Можна використати ситуацію і вдарити по інших військових об'єктах.

У 300-кілометровій зоні біля України розташовано 256 військових цілей Росії. Там 20 військових аеродромів, звідки злітає авіація, яка тероризує прикордоння та лінію зіткнення КАБами. Їхня ППО "розмазана" по території та прикриває "найжирніші" об'єкти,

– сказав Жмайло.

Додамо, в ніч на 6 травня в Росії знову повідомляли про масовану атаку безпілотників. Під прицілом також була й Москва.