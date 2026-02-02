Перенести війну на територію агресора: скільки відсотків українців підтримують удари по Росії

Абсолютна більшість українців підтримує удари по території Росії. Дедалі більше людей вважає, що не обов'язково обмежуватися військовими цілями.

Про це дізнаємося за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Дивіться також Військовий експерт розкрив, чому ціллю "Фламінго" міг стати саме завод у Бєлгороді

Чи підтримують українці удари по Росії?

Як і в лютому 2023 року, у січні 2026 року 90% опитаних вважають доцільним завдавати ударів по Росії. Та водночас зменшилася кількість тих, хто обмежує такі дії виключно військовими об’єктами.

Якщо у лютому 2023 року за удари лише по військових цілях виступали 38% респондентів, то нині таких лише 10%. Натомість частка українців, які підтримують удари не тільки по військових, а й по інших об’єктах на території Росії, зросла з 52% до 80%:

7% опитаних вважають допустимими удари по військових об’єктах та нафтогазовій інфраструктурі Росії;

48% підтримують розширення цілей також на енергетичні об’єкти;

25% респондентів заявили, що удари можуть поширюватися і на цивільне населення Росії – у 2023 році такої позиції дотримувалися 13%.

Опитування КМІС проводив із 23 по 29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 1003 респонденти віком від 18 років. Дослідження не охоплювало мешканців тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що 23 вересня 2025 року чотири українські ракети "Фламінго" атакували ТОВ "СКИФ-М" – підрядника виробництва російських військових літаків Су-34, Су-35, Су-57 і МіГ у Бєлгороді.

Авіаексперт Валерій Романенко пояснив 24 Каналу, що ефект від таких ударів має накопичувальний характер. У СРСР один завод робив гвинтики на всю країну, а інший – гайки та шайби на іншому кінці держави. Росія успадкувала цю систему.

Останні новини про удари по території Росії