Майже неможливо захиститися: Світан назвав найбільшу проблему російської ППО

Україна має можливість завдати удару по військових об'єктах в Москві. Але туди варто запускати не лише безпілотники.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Україна била вже на більш ніж 1000 кілометрів по території Росії. А Москва розташована значно ближче.

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Від цього важко захиститися

Як наголосив Світан, вже в ніч на 5 травня була інформація про вибухи у Підмосков'ї. Цілком ймовірно, що українська розвідка визначала алгоритм роботи російської ППО.

Технічно Україна може вдарити по військових об'єктах Москви. Але тут є питання швидкості та часу.

Безпілотник летить десь 150-200 кілометрів на годину. Це приблизно 3-4 години до Москви. А, можливо, доведеться ще якийсь маневр робити. Крилата ракета йде швидше. Десь 750-800 кілометрів за годину. За пів години вийде долетіти. Але за цей час російська ППО може разів 300 відпрацювати. Все ж крилата ракета та безпілотник – це досить прості цілі для ППО,

– сказав Світан.

Проблемою не лише для російської, але й для будь-якої ППО стає балістична ракета. Це – надзвичайно складна для збиття ціль.

Захистити Москву від балістики майже неможливо. Якби був хоча б десяток балістичних ракет, то 2-3 точно досягли б цілей,

– зазначив Світан.

Нагадаємо, Україна працює над власною балістичною ракетою. Нещодавно Володимир Зеленський під час Ставки дав завдання максимально прискорити цей процес.