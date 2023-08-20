Два головні варіанти і один український: Резніков назвав джерела "бавовни" в Росії

На території країни-агресорки дуже часто неспокійно. Та є два джерела "бавовни" на її території.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив 24 Каналу, що один із варіантів "бавовни" на території Росії – український. Він зауважив, що щодо "бавовни" на тимчасово окупованих територіях теж є два варіанти.

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"Коли "бавовна" розквітає на території Росії, то це щось у них або хтось палив там, де заборонено, або це якийсь український витвір. Якщо "бавовна" розквітає на тимчасово окупованих територіях – то тут може бути й те, й інше", – сказав міністр оборони України.

Що відомо про джерела "бавовни" в країні-агресорці та на окупованих територіях: дивіться відео

Допомога Україні від партнерів

Олексій Резніков зауважив, що партнери допомагають Україні виходячи зі своїх власних інтересів.

"Кожна країна ухвалює рішення, що є для них розумінням по підвищенні рівня ескалації взаємодії їхньої з Росією, що ні. Що приємно – цей рівень ескалації еволюціонує", – наголосив міністр оборони України.

Він зауважив, що перше, що просив у партнерів у листопаді 2021 року – були звичайні Stinger. А танки, артилерія 155 міліметрів, HIMARS, літаки, Patriot – тоді були неможливим.

Тепер все стало можливо. Дійсно, принциповою умовою є письмові гарантії нашим партнерам, що ми не будемо застосовувати засоби ураження по території офіційно визнаною Росією,

– додав очільник оборонного відомства.

Однак Україна щоразу наголошує, що застосовуватиме цю зброю для деокупації своїх тимчасово окупованих територій, які розташовані в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

"А це означає, що і Крим, і Луганськ, і Донецьк, – є Україна. Щоб знищити ворога або його логістичні ланцюжки, ми можемо застосовувати", – сказав Резніков.

Ютуб-канал ведучої 24 Каналу Андріани Кучер

Він зауважив, що щоразу, як українці роблять щось самі, приходить допомога Заходу. Так у квітні 2022 року Україна ніяк не могла отримати протикорабельні ракети Harpoon. Однак, коли два українських витвори "Непту"н відправили флагман російського флоту "Москву" на дно Чорного моря, тоді ЗСУ й отримали ці ракети. Саме вони й допомогли звільнити острів Зміїний.

"Що дало можливість відкрити зерновий коридор і проводити українське зерно, годуючи країни Африки, Азії й так далі. Від двох пострілів "Нептуном" нині не так голодують люди в Африці або в країнах Південної Азії", – зауважив міністр оборони України.

"Бавовна" в країні-агресорці