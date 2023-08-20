Два головні варіанти і один український: Резніков назвав джерела "бавовни" в Росії
На території країни-агресорки дуже часто неспокійно. Та є два джерела "бавовни" на її території.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив 24 Каналу, що один із варіантів "бавовни" на території Росії – український. Він зауважив, що щодо "бавовни" на тимчасово окупованих територіях теж є два варіанти.
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"Коли "бавовна" розквітає на території Росії, то це щось у них або хтось палив там, де заборонено, або це якийсь український витвір. Якщо "бавовна" розквітає на тимчасово окупованих територіях – то тут може бути й те, й інше", – сказав міністр оборони України.
Що відомо про джерела "бавовни" в країні-агресорці та на окупованих територіях: дивіться відео
Допомога Україні від партнерів
Олексій Резніков зауважив, що партнери допомагають Україні виходячи зі своїх власних інтересів.
"Кожна країна ухвалює рішення, що є для них розумінням по підвищенні рівня ескалації взаємодії їхньої з Росією, що ні. Що приємно – цей рівень ескалації еволюціонує", – наголосив міністр оборони України.
Він зауважив, що перше, що просив у партнерів у листопаді 2021 року – були звичайні Stinger. А танки, артилерія 155 міліметрів, HIMARS, літаки, Patriot – тоді були неможливим.
Тепер все стало можливо. Дійсно, принциповою умовою є письмові гарантії нашим партнерам, що ми не будемо застосовувати засоби ураження по території офіційно визнаною Росією,
– додав очільник оборонного відомства.
Однак Україна щоразу наголошує, що застосовуватиме цю зброю для деокупації своїх тимчасово окупованих територій, які розташовані в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.
"А це означає, що і Крим, і Луганськ, і Донецьк, – є Україна. Щоб знищити ворога або його логістичні ланцюжки, ми можемо застосовувати", – сказав Резніков.
Він зауважив, що щоразу, як українці роблять щось самі, приходить допомога Заходу. Так у квітні 2022 року Україна ніяк не могла отримати протикорабельні ракети Harpoon. Однак, коли два українських витвори "Непту"н відправили флагман російського флоту "Москву" на дно Чорного моря, тоді ЗСУ й отримали ці ракети. Саме вони й допомогли звільнити острів Зміїний.
"Що дало можливість відкрити зерновий коридор і проводити українське зерно, годуючи країни Африки, Азії й так далі. Від двох пострілів "Нептуном" нині не так голодують люди в Африці або в країнах Південної Азії", – зауважив міністр оборони України.
"Бавовна" в країні-агресорці
- У Новгородській області 19 серпня на авіабазу "Сольци" завітала "бавовна". Там пошкоджені кілька літаків Ту-22М3, які б'ють по Україні. Ворог заявив про буцімто атаку дронами.
- В українській розвідці заявили, що усі об'єкти, які пов'язані з російською військовою агресією, є вразливими цілями. Незахищеною є і Москва. Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що "бавовна" відбувається достатньо влучно.
- Міноборони Росії заявило, що близько 4 ранку 18 серпня начебто український дрон намагався атакувати Московську область та Москву. Окупанти нафантазували про начебто "успішну" роботу ППО.