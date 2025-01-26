"Ніжні" цілі: яку стратегію обрало українське командування з огляду на удари по тилу в Росії

26 січня під повторне ураження потрапив Рязанський нафтопереробний завод. Він один з найкрупніших в Росії. Ці удари болісні для ворога не лише з погляду на матеріальні збитки, а й на медійний складник.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, підкресливши, що певною мірою наслідки від такого удару російській владі складно приховати.

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Якої стратегії дотримується українське командування?

Шарп наголосив, що коли щось так потужно горить, це створює картинку, а вона сьогодні дуже важлива. Для українців такі кадри з пожежею в Росії сприяють підвищенню морального духу, у випадку з росіянами – навпаки.

"Ті російські громадяни, які проживають відносно поблизу до об'єкта – бачать це своїми очима, але це бачать і ті, хто дивляться інтернет. Через це російська влада не може заявляти, що "все було збито" і ППО "була на висоті". Медійний складник є важливим", – переконаний Шарп.

Військовий оглядач зауважив, що протягом року спостерігається, що українське командування ухвалило стратегію завдання не епізодичних, а систематичних ударів по російському тилу.

Чому ЗСУ обирають в якості цілі НПЗ?

З низки причин НПЗ – це найбільш пріоритетна ціль. Зокрема, через те, що удари можна завдавати безпілотниками. Зі слів військового оглядача, можливості ЗСУ та СБУ обмежені, далекобійні крилаті чи балістичні ракети або взагалі відсутні, або вони наявні в одиничних екземплярах. Тому в нагоді стають БпЛА.

Цілі по типу НПЗ, говорячи сленговою мовою, "ніжні". Для їх ураження не потрібні великі й важкі боєголовки. Іноді навіть не стільки важливо точне ураження. Це те, що дають безпілотники,

– озвучив Шарп.

Наслідки від ударів

Зі слів Шарпа, завдану шкоду можна в багатьох випадках оцінити по оприлюднених кадрах. Наприклад, горить великий резервуар з пальним, можна порахувати збиток, якщо він був повний. Найбільш важливим є знищення помітної частини або запасів, або обсягів виробництва.

"Щодо цього результат частковий, бо іноді там знижувалось виготовлення продукції на декілька відсотків на початку року. Складно сказати, що в Росії виник дефіцит пального чи проблеми з експортом сирої нафти. Однак серйозно завдається матеріальна шкода. Це важливо, бо війна – це безліч складників", – зазначив Шарп.

Противник, зі слів військового оглядача, не повинен почувати себе безпечно ні в тилу, ні на лінії фронту. Щоб був вплив на ситуацію на полі бою чи на економіку Росії на рівні критичної шкоди результати від ударів, зі слів Шарпа, мають бути суттєвішими, ніж ті, які вдавалося досягати дотепер.

Він наголосив, що треба дотримуватись системності ударів і вона має вийти на якісно новий рівень. Для цього Україні потрібні додаткові засоби ураження, яких не вистачає, крилаті та балістичні ракети, або ж більше БпЛА.

Нагадаємо, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та ГУР МО України повторно уразили об'єкти "Рязанської нафтопереробної компанії", яка залучена до забезпечення російської армії. Було зафіксовано вибухи та пожежу. Рязанський НПЗ входить в четвірку найбільших в Росії та зокрема виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.