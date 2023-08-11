Вибухнула далеко не оптика: офіцер ЗСУ припустив наслідки від "бавовни" у Сергієвому Посаді

Вибух, що відбувся у російському місті Сергієв Посад на Загорському оптико-механічному заводі, ймовірно, мав більш потужний військовий ефект, ніж очікувалось. Знищено не оптичний цех, а виробництво боєприпасів.

Про це 24 Каналу сказав офіцер ЗСУ Арті Грін. Враховуючи масштаби та характер вибуху, а також знайдені на місці події боєголовки, - вибухнула не оптика.

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"Судячи з відео інциденту, там було хімічне виробництво, де готували вибухівку, у цьому випадку гексоген, і розливали її по болванках для снарядів. Інакше, звідки візьмуться болванки з "Гіацинтів", – мовив військовий.

Очевидно, що це – пов'язане із оптикою виробництво, на території якого виробляли боєприпаси. Тепер ймовірно декілька тисяч, а можливо і десятків тисяч снарядів не потраплять на фронт.

Снаряди на заводі оптики

Після вибуху на оптико-механічному заводі поблизу Москви російські ЗМІ почали писати, що на території виробництва знаходять боєприпаси. Натомість місцева влада заборонила росіянам знімати наслідки події та заявила, що це був "вибух піротехніки".

Завод оптики виробляв боєприпаси: дивіться відео

Вибух на заводі у Сергієвому Посаді: що відомо