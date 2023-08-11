Вибухнула далеко не оптика: офіцер ЗСУ припустив наслідки від "бавовни" у Сергієвому Посаді
Вибух, що відбувся у російському місті Сергієв Посад на Загорському оптико-механічному заводі, ймовірно, мав більш потужний військовий ефект, ніж очікувалось. Знищено не оптичний цех, а виробництво боєприпасів.
Про це 24 Каналу сказав офіцер ЗСУ Арті Грін. Враховуючи масштаби та характер вибуху, а також знайдені на місці події боєголовки, - вибухнула не оптика.
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"Судячи з відео інциденту, там було хімічне виробництво, де готували вибухівку, у цьому випадку гексоген, і розливали її по болванках для снарядів. Інакше, звідки візьмуться болванки з "Гіацинтів", – мовив військовий.
Очевидно, що це – пов'язане із оптикою виробництво, на території якого виробляли боєприпаси. Тепер ймовірно декілька тисяч, а можливо і десятків тисяч снарядів не потраплять на фронт.
Снаряди на заводі оптики
Після вибуху на оптико-механічному заводі поблизу Москви російські ЗМІ почали писати, що на території виробництва знаходять боєприпаси. Натомість місцева влада заборонила росіянам знімати наслідки події та заявила, що це був "вибух піротехніки".
Завод оптики виробляв боєприпаси: дивіться відео
Вибух на заводі у Сергієвому Посаді: що відомо
- 9 серпня жителі столичного регіону ворожої держави чули потужний вибух, після чого в небі побачили величезний стовп диму. Як писали пропагандисти, вибух був справді потужним. Після нього утворився величезний стовп з диму, що нагадує гриб, та повилітали вікна в будинках, що розташовані біля Загорського оптико-механічного підприємства.
- Загорський оптико-механічний завод входить до холдингу "Швабе" держкорпорації "Ростех". Він є провідним розробником та виробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я. З відкритих джерел відомо, що на заводі виробляли оптичні приціли, тепловізори (на імпортних матрицях) та головки самонаведення ракет, біноклі, а також прилади нічного бачення.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на інцидент, зауваживши, що це цілком закономірний процес. Росія не здатна повністю вберегтися від таких подій. А вони відбуватимуться все частіше.