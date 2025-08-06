Президент України заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка. Голова держави погодив нові далекобійні дії СБУ.

Зеленський також відзначив ефективність дій СБУ зі знищення російських систем ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграм.

Дивіться також Дрони СБУ уразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю

Що відомо про нові операції СБУ?

Президент України заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів. Зеленський зазначив, що ворог відчує ці дії, але деталей не повідомив.

Заслуговують на окрему увагу за перше півріччя результати СБУ в знищенні російських систем ППО,

– підкреслив президент.

Завдяки знищенню ворожих систем ППО Україна тепер має значно більші можливості для ударів углиб російської території по її військових об'єктам або їхній логістиці.

Зеленський погодив деякі майбутні операції СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрили 24-річного ІТ-фахівця, який коригував удари по Києву та шпигував за Укрзалізницею для ФСБ, встановлюючи відеокамери в орендованих квартирах.