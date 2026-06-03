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24 Канал Новини України Масштаб наших відповідей – лише питання часу, – Зеленський про удари по Росії
3 червня, 18:18
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Масштаб наших відповідей – лише питання часу, – Зеленський про удари по Росії

Владислав Кравцов
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Україна продовжуватиме завдавати ударів по Росії у відповідь. Збільшення масштабу цього – лише питання часу.

Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві 3 червня.

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Що сказав Зеленський стосовно ударів по Росії у відповідь?

Український президент зазначив, що Україна завжди б'є по Росії у відповідь на ті удари, які завдає по нашій державі країна-агресорка. 

"Я вважаю, що це – справедливі удари. Вони (росіяни – 24 Канал) ударили, і це було добу назад, була масована атака, ми відповіли їм відповідно", – зазначив Зеленський.

Водночас глава держави підкреслив, що українські військові відповідають на російські масовані атаки винятково ударами по НПЗ або б'ють по військових цілях.

Вони (росіяни – 24 Канал) повинні знати, якщо вони будуть застосовувати проти нас дрони та ракети, ми будемо робити те саме. І питання в часі, коли ми зможемо збільшити масованість наших відповідей, 
– резюмував президент.

Нагадаємо, вночі 3 червня у Росії вибухало у Санкт-Петербурзі. Там було уражено нафтовий термінал. 

Також під атакою опинився російський Мічурінськ у Тамбовській області. Повідомлялося про атаку на завод "Прогрес", який спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

Володимир Зеленський також писав про атаку на військові цілі на Кронштадтській базі. Йдеться про ураження Кронштадтського морського заводу, а також окремих бойових кораблів, серед яких фрегат "Кронштадт" і есмінець "Адмірал Левченко".

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