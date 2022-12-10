Ускладнили Росії завдання: Жданов назвав наслідки вибухів на аеродромах окупантів

Ситуація на фронті, зокрема на Донбасі, залишається напруженою та складною. Йдуть кровопролитні бої, ворог завдає ракетних та авіаційних ударів, а також б'є з реактивних систем залпового вогню.

Крім того, залишається і загроза ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України, хоч наша розвідка наразі і не спостерігає підготовки до чергового масованого удару.

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Це, найімовірніше пов'язано з тим, що російське керівництво досі не може оговтатися після вибухів на аеродромах стратегічної авіації. Про це розказав військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі, повідомляє 24 канал.

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Він зауважив, що після атак частину стратегічних бомбардувальників росіяни перегнали у Заполяр'я та під Мурманськ. Однак матеріальну базу, вочевидь, ніхто не перевозив.

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Відтак, готувати літаки до бойового застосування та до пусків ракет там, де вони зараз розташовані, неможливо. Для цього їх потрібно повертати на бази в Енгельс, Рязань чи Курськ, і вже там готуватися до їхнього застосування.

Отже, ми ще більше ускладнили Російській Федерації порядок застосування стратегічних бомбардувальників для завдання масованих ракетних ударів по нашій території,

– підсумував Жданов.

Вибухи у Росії продовжуються