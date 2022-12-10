Ускладнили Росії завдання: Жданов назвав наслідки вибухів на аеродромах окупантів
Ситуація на фронті, зокрема на Донбасі, залишається напруженою та складною. Йдуть кровопролитні бої, ворог завдає ракетних та авіаційних ударів, а також б'є з реактивних систем залпового вогню.
Крім того, залишається і загроза ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури по всій території України, хоч наша розвідка наразі і не спостерігає підготовки до чергового масованого удару.
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Це, найімовірніше пов'язано з тим, що російське керівництво досі не може оговтатися після вибухів на аеродромах стратегічної авіації. Про це розказав військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі, повідомляє 24 канал.
Росіяни перекинули авіацію з атакованих аеродромів
Він зауважив, що після атак частину стратегічних бомбардувальників росіяни перегнали у Заполяр'я та під Мурманськ. Однак матеріальну базу, вочевидь, ніхто не перевозив.
Олег Жданов про наслідки ударів по російських аеродромах: дивіться відео
Відтак, готувати літаки до бойового застосування та до пусків ракет там, де вони зараз розташовані, неможливо. Для цього їх потрібно повертати на бази в Енгельс, Рязань чи Курськ, і вже там готуватися до їхнього застосування.
Отже, ми ще більше ускладнили Російській Федерації порядок застосування стратегічних бомбардувальників для завдання масованих ракетних ударів по нашій території,
– підсумував Жданов.
Вибухи у Росії продовжуються
- Після "бавовни" на аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво" 5 грудня вибухи у Росії не припинилися. Так, 6 грудня на аеродромі у Курську загорівся нафтонакопичувач. Пожежа була дуже масштабною, для її ліквідації навіть залучили Московську залізну дорогу – до Курська поїхали 3 пожежні потяги.
- 7 грудня стався вибух газу в торговому центрі в Назрані, що в Інгушетії. Будівля майже повністю вигоріла, 4 людей постраждали.
- 8 грудня масштабна пожежа спалахнула у Бєлгородській області. Росіяни заявили про роботу ППО, але, ймовірно, вибух стався унаслідок падіння ракети, якою окупанти стріляли по Україні.
- 9 грудня запалало вже у Москві. Пожежа сталася у торговельному центрі "Мега Хімки", займання виникло на складі будівельного магазину, а вогонь перекинувся далі. Почали вибухати газові балони та банки з фарбою. Повідомляли, що площа пожежі сягнула 17 тисяч квадратних метрів.