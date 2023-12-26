Сподіваємося, у них щось неприємне, – Повітряні сили про вибухи в Єйську

У повітряних силах відреагували на вибухи у Росії, які пролунали 25 грудня. Там висловили сподівання, що у ворога сталося щось неприємне.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону прокоментував інформацію про те, що у російському Єйську було гучно. За його словами, він бачив цю інформацію дуже побіжно.

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Росіяни кажуть, у них навчання

Речник Повітряних сил зазначив, що, за офіційною інформацією, у росіян тривають навчання із використанням вибухових пристроїв, однак вірити російським паблікам не варто, адже вони вже знищують в Україні цілі ескадрильї F-16.

Будемо сподіватись, що у них там вибухало щось неприємне для них,

– сказав Ігнат.

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