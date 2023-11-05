Знову вибухи в Росії та ураження ракетоносія "Каракурт": хронологія 620 дня війни

Українські захисники продовжують захищати Україну від російських загарбників. Водночас Росія не залишає спроб захопити українські території

Боротьба України проти повномасштабної російської агресії триває уже 620 діб. Про головні події цього дня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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