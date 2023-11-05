Знову вибухи в Росії та ураження ракетоносія "Каракурт": хронологія 620 дня війни
Українські захисники продовжують захищати Україну від російських загарбників. Водночас Росія не залишає спроб захопити українські території
Боротьба України проти повномасштабної російської агресії триває уже 620 діб. Про головні події цього дня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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На Запоріжжі загинув ужгородець Сергій Кузнєв. Офіцер 128 бригади пройшов найгарячіші ділянки фронту, зокрема Херсонщину та Соледар. Ракета на півночі Миколаївщини рухається у напрямку Одещини. На Житомирщині 25-річний хлопець напав на волонтерку, внаслідок чого вона потрапила в лікарню. Згідно із рішенням суду, нападника помістили під варту без права внесення грошової застави. Наразі триває досудове розслідування. Андрій Демченко наголосив, що ситуація на кордоні з Росією відрізняється від ситуації на кордоні з Білоруссю. Росіяни продовжують регулярні обстріли української території, а також намагаються проникнути за допомогою ДРГ. Наприклад, за минулий місяць наші прикордонні наряди зафіксували близько 1800 обстрілів, які Росія здійснила по території України. Це по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. На додачу до цього по Сумському напрямку ворог намагається використовувати ДРГ, Щодо диверсійно-розвідувальних груп, то для їх виявлення застосовують БпЛА, які моніторять ситуацію. Під час виявлення окупантів вони образу відкривають вогонь, що змушує ворога відходити. Звертаюся до адміністраторів телеграм-каналів, блогерів та любителів попіаритися на прильотах: Не публікуйте наслідки ворожих атак до відбою! Не допомагайте ворогу! Я впевнений, що після війни депутати приймуть закон стосовно зброї. Я абсолютно підтримую, що кожна людина має право на зброю для того, щоб можна було себе захищати і в будь-яких ситуаціях розуміти, що ти захищений. Коли людина не захищена, коли вона не може дати опір порушникам закону, це дуже непроста ситуація, Повітряні сили о 20:56 попередили про ракетну небезпеку для Одеської області. Зрештою там оголосили повітряну тривогу. Вже о 20:58 Повітряні сили зазначили, що ракета рухається у напрямку міста Одеса. Вони закликали людей перебувати в укриттях. Вже через хвилину моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про вибухи в Одесі. Через кілька хвилин пролунав повторний вибух. Місцеві жителі зазначили, що звуки були настільки гучні, що було враження "наче будинок здригнувся". Загальна очікувана вартість тендеру – понад 20 мільйонів гривень. Втім окремі користувачі поділили цю суму на кількість одиниць лише в першому лоті – 7 тисяч. Кількість обкладинок у лотах №2, №3 та №4 не врахували. Так і виникла неправдива ціна по 3 тисячі гривень за штуку, Донецькі телеграм-канали ввечері 5 листопада повідомляють про вибухи у селищі Сєдовому. У населеному пункті попередньо детонує великий російський склад боєприпасів. Палахкотить російський склад у Сєдово: дивіться відео Населений пункт розташований біля кордону з Росією на березі Азовського моря. Повідомляється, що звуки вибухів чути в Маріуполі та всій окрузі. В окупантів під Маріуполем неприємності: дивіться відео На опублікованих відео можна помітити вторинну детонацію боєприпасів. У селище Сєдове можна помітити детонацію: дивіться відео Український очільник відзначив, що сила й енергія українських захисників, яку вони застосовують проти російського агресора, абсолютно не означає, що наша держава хоче "воювати все життя". Адже ціна, яку платять український народ за своє право на існування, за словами Зеленського, дуже висока. Але Україна не готова віддати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. Ось так. Ось чому ми боремося, Крім того, президент України наголосив, що війна забирає у нас найкращих людей. Він підкреслив, що всі чоловіки, жінки і діти, які загинули від рук окупанта, для нашої держави є найкращими героями. Кафе "Супутник" 5 жовтня зруйнувала російська ракета "Іскандер", внаслідок чого загинули 59 людей. Власник закладу не планує його відновлювати. Відновлювати чи не відновлювати кафе після того, що сталося? У мене не підніметься рука чимось там торгувати, або відкривати кафе. Немає жодного бажання, тому що стільки людей загинуло, У Рівному правоохоронці викрили розважальний заклад, який працював у заборонений період часу і влаштував навіть там підпільну вечірку. Всередині приміщення правоохоронці виявили понад 10 осіб та персонал. Крім того, правоохоронці опитуватимуть власника клубу щодо ситуації.Також вирішується питання про правову кваліфікацію події. Ситуація (на полі бою – 24 Канал) є дійсно складною. Це не "глухий кут", і не патова ситуація. Скоріше, Україна оголосила шах російській армії. До цього Росія сподівалася поставити нам мат, але цього не сталося й ми перехопили у неї ініціативу, Володимир Зеленський пригадав візит Джо Байдена до Києва. На його думку, тоді американський лідер зрозумів деякі деталі – те, що можна зрозуміти тільки тут. Саме тому він хоче запросити Дональда Трампа в Україну на розмову. Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, не більше, щоб пояснити йому, що він не зможе розібратися з цією війною, що він не зможе принести мир через Путіна, Президент наголосив, що за всю повномасштабну війну Росії проти України він чув багато різних голосів і емоцій, що не мали чітких пропозицій. Водночас він наголосив, що сьогодні він не має жодних відносин з Росією. Вони знають мою позицію, яка є позицією всієї України і людей. Ми не хочемо вести жодного діалогу з терористами, Зеленський відзначив, що цю позицію знає і президент США Джо Байден, і Конгрес з підтримкою обох партій. Зеленський зауважив, що не готовий говорити з терористами, тому що вони "завжди приходять назад". Глава держави висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів. Він наголосив, що це трагедія, якої можна було уникнути. "Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні пострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися просто неба, як дбати про безпеку", Президент уточнив, що наразі тривають відповідні заходи, аби зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За словами Зеленського, за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває розслідування. Зеленський підкреслив, що "розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними". Зеленський звернувся до українців: дивіться відео Військові з Сил оборони Півдня наголосили, що ворог продовжує свій системний терор південних регіонів. Так, росіяни серед дня з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині. Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники, Крім того, там зауважили, що вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам поблизу об'єкта. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко сказав, що кілька потужних вибухів пролунали у центральній частині міста. Армія Росії атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць! У Криворізькому районі воїни підрозділу ПвК "Схід" знищили ворожу ракету. Відмінна робота. Спасибі за захист! Під час виконання службових обов’язків трагічно загинув уродженець Виноградова Закарпатської області Дмитро Мілютін. Виняткову хоробрість і самовідданість Мілютін продемонстрував, коли у 2014 році пішов добровольцем в АТО та активно брав участь у боях за Дебальцеве. З початком повномасштабного вторгнення Мілютін знову самовіддано зголосився і взяв на себе відповідальність командира артилерійського взводу. На момент смерті Мілютіну було 43 роки. Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко також висловився, щодо загибелі військового. Він наголосив, що "Таксист" був одним з найкращих і найвмотивованіших артилеристів країни. Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна повідомляє, що місцеві близько 16:00 чули два вибухи. Гучний звук прокотився по всіх районах окупованого Бердянську. Причини цього явища наразі невідомі. Інформація уточнюється. Чекаємо хороших новин від Генерального штабу, Аеропорт Гельмута Шмідта у Гамбурзі не працював понад 20 годин. Там проводили поліцейську операцію через озброєного чоловіка, який тримав у заручниках власну дитину. Так, правоохоронці намагалися вмовити чоловіка скласти зброю і відпустити дитину, але безуспішно. Переговори тривали майже добу. Нарешті, вдень 5 листопада стало відомо, що озброєний чоловік здався. Він пояснив, що причиною його вчинку стала "битва" за опікунство над дитиною. З донькою, яку він утримував у заручниках, все гаразд. В анексованому Криму 5 листопада російський КамАЗ, що належить окупантам, влетів у легковий автомобіль. Внаслідок аварії загинуло 2 жінки та 3 малолітні дитини. Попередньо, 35-річний водій КамАЗу був тверезим. Кримінальну справу наразі не було порушено, однак матеріали перевірки нібито передали до військового слідчого відділу. На війні був ліквідований окупант Віктор Передерій – полковник, співробітник судово-експертного центру слідчого комітету Росії. Як повідомляють російські пропагандисти, він "героїчно загинув під час спецоперації". Відомо, що Передерій підписав контракт з російським міноборони у квітні 2023 року. Втім, пропагандисти не повідомляють, де та коли загинув окупант. Крім того, стало відомо, що на фронті також ліквідували російського командира батальйону "Терек" Владіміра Попова з позивним "Кедр". За яких обставин окупант "відправився на концерт до Кобзона" – невідомо. Втім, у мережі можна знайти інформацію, що батальйон "Терек" воює проти України на території Донецької області. Втрату підтверджують і російські пропагандисти, які "вшановують героя". З цих дописів стало відомо, що Попов був кавалером двох орденів мужності й низки інших російських державних нагород. Ліквідований комбат також був учасником війни в Афганістані й Чечні. Повітряні сили близько 15:28 попередили жителів Одеської області про ракетну небезпеку, оголосивши по всій області повітряну тривогу. Пуск ракет у бік області також підтвердили й військові з Сил оборони Півдня України. Згодом журналісти Суспільного зазначили, що в місті пролунали кілька потужних гучних звуків вибухів. В Одесі чутно звуки вибухів. В місті та області оголошена повітряна тривога, Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги! Він зазначив, що це важливо для роботи наших військових по ворожих цілях. Зрештою о 15:45 Повітряні сили оголосили про відбій повітряної небезпеки для Одеської області. Про загибель чоловіка повідомив співвласник мережі кондитерських магазинів та кафе Make My Cake – Олександр Яковенко. В одній із кондитерських Глодан працював до загибелі своєї родини. Яковенко зазначив, що хоч і не спілкувався з чоловіком близько, однак зазначив, що саме він робив відомі в Одесі пасхи від кондитерської. День, коли загинула його родина, був першим його вихідним, тоді він вийшов у магазин, а коли повернувся, то "його світ був зруйнований". 23 квітня 2022 року, в його сім'ю прийшов "русский мір" – російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили – це сім'я Юри, Співвласник кондитерської наголосив, що Юрій вчинив, як гідний чоловік української нації, а саме пішов служити в лави ЗСУ. Зокрема, спочатку він проходив службу в "Азові", а потім у 3 штурмовій бригаді. Підтвердив смерть чоловіка й очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він наголосив, що чоловік, втративши найдорожче, загинув, захищаючи українців. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що ворог завдав чергового артобстрілу по Нікопольському району. Цього разу снаряди летіли на Марганецьку громаду. Загинув чоловік, який просто їхав на велосипеді у своїх справах. Наслідки зʼясовуються, Лисак висловив щирі співчуття рідним жертви російських загарбників. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів, що армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега вкотре обстріляла Херсон. Внаслідок ворожої атаки у Корабельному районі отримали поранення троє людей: жінка і двоє чоловіків, Згодом у Херсонській ОВА зазначили, що росіяни вдарили по житлових будинках у житловому кварталі Херсона. Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб. Це 47-річна жінка, а також троє чоловіків, 60, 70 та 38 років. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Наразі усі постраждалі ушпиталені. Їм надається медична допомога. Глава Міноборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження військової кадрової політики Міноборони до 2028 року. Концепція передбачає перехід української армії на службу за контрактом. Тобто, як пояснили в Міноборони, строкову військову службу замінять інтенсивним військовим вишколом громадян призовного віку. Також у відомстві анонсували, що в Україні функціонуватиме система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом. Міський голова Мелітополя розповів, що 4 листопада на території тимчасово окупованої Запорізької області лунала черга вибухів. За словами посадовця, вибухи почались в тимчасово окупованому Мелітополі. Ворог розхвалює свою ППО й розповідає, що Мелітополю нічого не загрожує, але це неправда. І вчорашній день (мовиться про 4 листопада – 24 Канал) їхнього святкування є цьому підтвердженням, Що стосується Мелітополя, то Федоров сказав, що за містом ліквідовано розташування ворога, щодо двох вибухів у місті – інформація ще уточнюється. Російські загарбники вбили людину та зруйнували житлові будинки. Пошкоджено 22 цивільних об’єкти: 10 житлових будинків, критичну інфраструктуру, ЛЕП. Олексій Данілов розповів, що він не користується месенджером Telegram. Посадовець пояснив, що через нього в 99% випадків можуть за потреби сидіти в телефоні людини. Відповідну інформацію секретар Ради національної безпеки та оборони України розповів в інтерв'ю журналістам Liga.net. Він зазначив, що це дуже небезпечний та вразливий месенджер. Українським військовим вдалося знищити сучасну російську станцію РЕБ "Поле-21". Бійці знешкодили РЕБ окупантів на Таврійському напрямку. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону прокоментував знищення РЕБ росіян. Він зазначив, що українські військові не знають про запаси ворога, але додав, що засоби РЕБ окупанти застосовують досить потужно та масово. Росіяни 3 листопада завдали удару по місцю дислокації української 128 ОГШБр. На території Закарпаття оголосили триденну жалобу. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Українські захисники не лише відбивають ворожі атаки, але й здійснюють контрнаступальні операції та мають певні успіхи. Про це в ефірі телемарафону заявив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков. Він також розповів, що російські військові намагаються постійно контратакувати У Києві прибрали радянську зірку з обеліска "Місту-герою Києву", розташованого на Галицькій площі (колишня площа Перемоги). Мовиться про навчальний заклад у Дар'ївській громаді. Вночі на освітній заклад російська армія скинула керовану авіаційну бомбу. Постраждалих серед місцевих жителів немає. Речник ДПСУ повідомив, що мовиться про Чернігівщину, Сумщину, Харківщину. За його словами, найбільше обстрілів припадає на Сумську та Харківську області. За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни влаштовують перевірки місцевих таксистів. 102 артобстріли прийшлися по території населених пунктів на лінії вогню, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків і Приморського. Військовослужбовці Росії здійснили 10 БпЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Червону, Малинівці, Роботиному, Левадному, Полтавці та П'ятихатках, а також 4 авіаудари по Оріхову й Роботиному. Минулої доби під ворожими обстрілами перебували прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області. На Куп’янському напрямку тривають важкі бої. За добу наші захисники відбили близько 10 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки. Одна людина загинула на Донеччині від обстрілів російських військ у Залізному 4 листопада. Поранених минулої доби не було, повідомив в. о. начальника ОВА Ігор Мороз. Зранку росіяни вдарили з мінометів по території Шалигинської громади. Зафіксовано 9 вибухів. За минулу добу вороги втратили 990 одиниць особового складу. Україна вразила корабель "Каракурт" у Керчі. У Повітряних силах офіційно підтвердили. Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що під час атаки на тимчасово окупований Крим українські сили влучили у ворожий корабель "Каракурт". Це один із найсучасніших ракетоносіїв, які є на озброєнні у Росії. За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 – зазнали поранень. Близько 11.00 російські війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Поцілили у житловий сектор Дніпровського району міста. Є постраждалий – чоловік 1962. У нього вибухова травма і осколкові поранення. Травмованому надається медична допомога. Вчора, 4 листопада, ворог завдавав артилерійських ударів по місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також в ніч проти 5 листопада Росія чотири рази обстріляла узбережжя та акваторію Куцурубської громади. Постраждалих немає. Ввечері 4 листопада агресор тричі обстріляв Нікопольщину. Випустив десяток артилерійських снарядів. Під ворожим вогнем опинились Марганецька та Червоногригорівська громади. Рятувальники зʼясовують наслідки атак. Ніхто з людей не постраждав. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Тут українські воїни відбили 4 атаки противника. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, успіху не мали. На Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області. Місцеві телеграм-канали писали про вибухи. Ймовірно, прилетіло по готелю "Цитадель", де оселилися російські окупанти. Після вибуху у тому районі спалахнула пожежа. Про це сказала Наталя Гуменюк. За її словами, найефективніший захист – евакуація населення із міст, які можуть бути під загрозою. Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла про наслідки влучання у суднобудівний завод у Керчі. Водночас вона не стала розкривати забагато деталей, щоб ворог не зміг використати цю інформацію проти нас. Сам об'єкт – суднобудівний завод – це також абсолютно законна військова ціль, оскільки теж забезпечує потужності ворога у цій війні, Також ситуацію у Чорному морі охарактеризував речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, зараз там усе стабільно, адже, ймовірно, ворог вирішив взяти оперативну паузу, щоб змінити тактику. Наші військові готуються масштабно атакувати дронами-камікадзе територію ворога. Мовиться про атаки на Крим та прикордонні території Росії. Іноземне видання повідомило про це з посиланням на начальника Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ, бригадного генерала Сергія Баранова. Сергій Баранов сказав виданню, що Україна хоче закріпити "значні успіхи" за останні кілька тижнів. Росія використовує наявність ядерної зброї, щоб маніпулювати світом і країна-агресорка знову вдалася до свого улюбленого методу. Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев заявив 4 листопада, що Росія вперше в історії має більше ядерних ракет, ніж її "конкуренти". Він також заявив, що "гіперзвукова зброя" гарантує його державі безпеку. Володимир Зеленський спростував чутки про те, що на Україну начебто тиснуть, аби вона розпочала переговори з Росією. В ISW проаналізували ситуацію й заявили, що Володимир Путін не готовий розпочинати мирні переговори. Немає жодних доказів, що Путін відмовився від своєї абсурдної ідеї дочекатися моменту, коли Захід перестане надавати допомогу. Воїни ЗСУ вдарили по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі. Воїни уразили корабель типу "Каракурт" – один з найсучасніших у Росії. Він так і не встиг попрацювати на окупантів. Юрій Ігнат зауважив, що командувач послав меседж партнерам, чим саме вдалося уразити ворожий корабель. Речник Повітряних сил додав: наразі мусимо дочекатися результатів, щоб знати, чи корабель пішов слідом за крейсером "Москва". Він також розповів, що корабель ще не брав участі у плаванні. Його готували до того, щоб вивести в море й атакувати Україну. Ніч на 5 листопада для росіян виявилася тривожною. У Ростові-на-Дону прогримів настільки потужний вибух, що навіть росіяни не наважуються назвати його "хлопком". Згодом також стало відомо, що – гучно у небі над Бєлгородом. Повідомлень про роботу "легендарної" (спойлер – ні) роботи ППО ще не надходило. Вочевидь представники місцевої влади вирішили відпочивати замість того, аби "заспокоїти" росіян.
Демченко розповів про ситуацію на кордоні з Росією
– повідомив речник.
В Одеській ОВА звернулися до любителів попіаритися
– наголосив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер
Данілов виступив за легалізацію зброї для українців
– наголосив посадовець.
В Одесі лунали потужні вибухи
Міноборони України прокоментувало тендер про 7 тисяч обкладинок за 20 мільйонів
– пояснюється у повідомленні.
Під Маріуполем лунали потужні вибухи
Зеленський назвав Путіна "чортовим терористом"
– сказав він.
Власник кафе у Грозі не збирається відкривати заклад заново
– наголосив чоловік.
У Рівному виявили клуб, що працював у комендантську годину
Зеленський сказав, чи дійсно Україні у "глухому куті" у війні
– пояснив Президент України.
Зеленський відреагував на "мирні пропозиції" Трампа
– заявив Зеленський.
Президент висловився про мирні перемовини з Росією
– сказав він.
Зеленський відреагував на трагедію зі 128 бригадою
– зазначив український лідер.
В Одеській області влучили у об'єкт інфраструктури
– мовиться у дописі Сил оборони Півдня.
Росія знову атакувала Херсон
– наголосив він.
У Криворізькому районі ППО знищила ракету
– сказав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під час удару по 128 бригаді загинув Дмитро "Таксист" Мілютін
В окупованому Бердянську чули вибухи
– написала Галіціна.
У Гамбурзі чоловік понад добу тримав у заручниках доньку у аеропорту
У Криму вантажівка збила на смерть 5 людей
ЗСУ ліквідували представника слідчого комітету Росії й комбата батальйону "Терек"
ЗСУ ліквідували російського полковника Віктора Передерія / Фото росЗМІ
ЗСУ ліквідували комбата "Терек" Владіміра Попова / Фото з росЗМІ
В Одеській області пролунали вибухи
– сказали місцеві кореспонденти.
На фронті загинув одесит Юрій Глодан, родину якого вбила російська ракета
– написав Яковенко.
Юрій Глодан загинув на фронті / Фото з фейсбуку Олександра Яковенка
Ворог знову обстріляв Нікопольський район
– розповів він.
Російська армія обстріляла Херсон
– сказав він.
Умєров затвердив концепцію переходу української армії зі строкової на рекрутингову службу
Федоров прокоментував прильоти по окупантах на Запоріжжі
– заявив Федоров.
Залужний нагородив білоруського добровольця посмертно
Ушкоджений "Каракурт"стоїть біля причалу
Ситуація на Донеччині
Чи заборонять в Україні Telegram
ЗСУ знищили російську станцію РЕБ "Поле-21"
На Закарпатті оголосили триденну жалобу за загиблими
Сили оборони просуваються на півдні від Бахмута
Окупанти на Херсонщині знищили школу
У жовтні зафіксовано 1800 обстрілів прикордоння України
На ТОТ росіяни взялися за перевірку місцевих таксистів
Ситуація на Запоріжжі
Ситуація на Харківщині
Ситуація на Донеччині
Ситуація на Сумщині
Оновлені втрати ворога
Повітряні сили підтвердили ураження "Каракурту"
Ситуація на Херсонщині
Ситуація на Миколаївщині
Ситуація на Дніпропетровщині
Ситуація на найгарячіших напрямках фронту
У тимчасово окупованому Скадовську лунали вибухи
Росіяни збільшили кількість ударів керованими авіабомбами
Наслідки удару по заводі у Керчі
– сказала вона.
ЗСУ готують масштабну зимову атаку дронів-камікадзе на Росію
Посилення ядерної риторики Кремля
Путін не готовий до мирних переговорів
Корабель, уражений в Керчі, ще не брав участь у плаванні
У Ростові та Бєлгороді – гучно
На Запоріжжі загинув ужгородець Сергій Кузнєв. Офіцер 128 бригади пройшов найгарячіші ділянки фронту, зокрема Херсонщину та Соледар.
Ракета на півночі Миколаївщини рухається у напрямку Одещини.
На Житомирщині 25-річний хлопець напав на волонтерку, внаслідок чого вона потрапила в лікарню.
Згідно із рішенням суду, нападника помістили під варту без права внесення грошової застави. Наразі триває досудове розслідування.
Андрій Демченко наголосив, що ситуація на кордоні з Росією відрізняється від ситуації на кордоні з Білоруссю. Росіяни продовжують регулярні обстріли української території, а також намагаються проникнути за допомогою ДРГ.
Наприклад, за минулий місяць наші прикордонні наряди зафіксували близько 1800 обстрілів, які Росія здійснила по території України. Це по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. На додачу до цього по Сумському напрямку ворог намагається використовувати ДРГ,
Щодо диверсійно-розвідувальних груп, то для їх виявлення застосовують БпЛА, які моніторять ситуацію. Під час виявлення окупантів вони образу відкривають вогонь, що змушує ворога відходити.
Звертаюся до адміністраторів телеграм-каналів, блогерів та любителів попіаритися на прильотах: Не публікуйте наслідки ворожих атак до відбою! Не допомагайте ворогу!
Я впевнений, що після війни депутати приймуть закон стосовно зброї. Я абсолютно підтримую, що кожна людина має право на зброю для того, щоб можна було себе захищати і в будь-яких ситуаціях розуміти, що ти захищений. Коли людина не захищена, коли вона не може дати опір порушникам закону, це дуже непроста ситуація,
Повітряні сили о 20:56 попередили про ракетну небезпеку для Одеської області. Зрештою там оголосили повітряну тривогу.
Вже о 20:58 Повітряні сили зазначили, що ракета рухається у напрямку міста Одеса. Вони закликали людей перебувати в укриттях.
Вже через хвилину моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про вибухи в Одесі. Через кілька хвилин пролунав повторний вибух. Місцеві жителі зазначили, що звуки були настільки гучні, що було враження "наче будинок здригнувся".
Загальна очікувана вартість тендеру – понад 20 мільйонів гривень. Втім окремі користувачі поділили цю суму на кількість одиниць лише в першому лоті – 7 тисяч. Кількість обкладинок у лотах №2, №3 та №4 не врахували. Так і виникла неправдива ціна по 3 тисячі гривень за штуку,
Донецькі телеграм-канали ввечері 5 листопада повідомляють про вибухи у селищі Сєдовому. У населеному пункті попередньо детонує великий російський склад боєприпасів.
Палахкотить російський склад у Сєдово: дивіться відео
Населений пункт розташований біля кордону з Росією на березі Азовського моря. Повідомляється, що звуки вибухів чути в Маріуполі та всій окрузі.
В окупантів під Маріуполем неприємності: дивіться відео
На опублікованих відео можна помітити вторинну детонацію боєприпасів.
У селище Сєдове можна помітити детонацію: дивіться відео
Український очільник відзначив, що сила й енергія українських захисників, яку вони застосовують проти російського агресора, абсолютно не означає, що наша держава хоче "воювати все життя". Адже ціна, яку платять український народ за своє право на існування, за словами Зеленського, дуже висока.
Але Україна не готова віддати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. Ось так. Ось чому ми боремося,
Крім того, президент України наголосив, що війна забирає у нас найкращих людей. Він підкреслив, що всі чоловіки, жінки і діти, які загинули від рук окупанта, для нашої держави є найкращими героями.
Кафе "Супутник" 5 жовтня зруйнувала російська ракета "Іскандер", внаслідок чого загинули 59 людей. Власник закладу не планує його відновлювати.
Відновлювати чи не відновлювати кафе після того, що сталося? У мене не підніметься рука чимось там торгувати, або відкривати кафе. Немає жодного бажання, тому що стільки людей загинуло,
У Рівному правоохоронці викрили розважальний заклад, який працював у заборонений період часу і влаштував навіть там підпільну вечірку. Всередині приміщення правоохоронці виявили понад 10 осіб та персонал.
Крім того, правоохоронці опитуватимуть власника клубу щодо ситуації.Також вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Ситуація (на полі бою – 24 Канал) є дійсно складною. Це не "глухий кут", і не патова ситуація. Скоріше, Україна оголосила шах російській армії. До цього Росія сподівалася поставити нам мат, але цього не сталося й ми перехопили у неї ініціативу,
Володимир Зеленський пригадав візит Джо Байдена до Києва. На його думку, тоді американський лідер зрозумів деякі деталі – те, що можна зрозуміти тільки тут. Саме тому він хоче запросити Дональда Трампа в Україну на розмову.
Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, не більше, щоб пояснити йому, що він не зможе розібратися з цією війною, що він не зможе принести мир через Путіна,
Президент наголосив, що за всю повномасштабну війну Росії проти України він чув багато різних голосів і емоцій, що не мали чітких пропозицій. Водночас він наголосив, що сьогодні він не має жодних відносин з Росією.
Вони знають мою позицію, яка є позицією всієї України і людей. Ми не хочемо вести жодного діалогу з терористами,
Зеленський відзначив, що цю позицію знає і президент США Джо Байден, і Конгрес з підтримкою обох партій. Зеленський зауважив, що не готовий говорити з терористами, тому що вони "завжди приходять назад".
Глава держави висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів. Він наголосив, що це трагедія, якої можна було уникнути.
"Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні пострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися просто неба, як дбати про безпеку",
Президент уточнив, що наразі тривають відповідні заходи, аби зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За словами Зеленського, за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває розслідування.
Зеленський підкреслив, що "розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними".
Зеленський звернувся до українців: дивіться відео
Військові з Сил оборони Півдня наголосили, що ворог продовжує свій системний терор південних регіонів. Так, росіяни серед дня з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П по Одещині.
Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники,
Крім того, там зауважили, що вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам поблизу об'єкта.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко сказав, що кілька потужних вибухів пролунали у центральній частині міста.
Армія Росії атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!
У Криворізькому районі воїни підрозділу ПвК "Схід" знищили ворожу ракету. Відмінна робота. Спасибі за захист!
Під час виконання службових обов’язків трагічно загинув уродженець Виноградова Закарпатської області Дмитро Мілютін. Виняткову хоробрість і самовідданість Мілютін продемонстрував, коли у 2014 році пішов добровольцем в АТО та активно брав участь у боях за Дебальцеве.
З початком повномасштабного вторгнення Мілютін знову самовіддано зголосився і взяв на себе відповідальність командира артилерійського взводу. На момент смерті Мілютіну було 43 роки.
Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко також висловився, щодо загибелі військового. Він наголосив, що "Таксист" був одним з найкращих і найвмотивованіших артилеристів країни.
Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна повідомляє, що місцеві близько 16:00 чули два вибухи. Гучний звук прокотився по всіх районах окупованого Бердянську. Причини цього явища наразі невідомі.
Інформація уточнюється. Чекаємо хороших новин від Генерального штабу,
Аеропорт Гельмута Шмідта у Гамбурзі не працював понад 20 годин. Там проводили поліцейську операцію через озброєного чоловіка, який тримав у заручниках власну дитину.
Так, правоохоронці намагалися вмовити чоловіка скласти зброю і відпустити дитину, але безуспішно. Переговори тривали майже добу.
Нарешті, вдень 5 листопада стало відомо, що озброєний чоловік здався. Він пояснив, що причиною його вчинку стала "битва" за опікунство над дитиною. З донькою, яку він утримував у заручниках, все гаразд.
В анексованому Криму 5 листопада російський КамАЗ, що належить окупантам, влетів у легковий автомобіль. Внаслідок аварії загинуло 2 жінки та 3 малолітні дитини.
Попередньо, 35-річний водій КамАЗу був тверезим. Кримінальну справу наразі не було порушено, однак матеріали перевірки нібито передали до військового слідчого відділу.
На війні був ліквідований окупант Віктор Передерій – полковник, співробітник судово-експертного центру слідчого комітету Росії. Як повідомляють російські пропагандисти, він "героїчно загинув під час спецоперації".
Відомо, що Передерій підписав контракт з російським міноборони у квітні 2023 року. Втім, пропагандисти не повідомляють, де та коли загинув окупант.
Крім того, стало відомо, що на фронті також ліквідували російського командира батальйону "Терек" Владіміра Попова з позивним "Кедр". За яких обставин окупант "відправився на концерт до Кобзона" – невідомо. Втім, у мережі можна знайти інформацію, що батальйон "Терек" воює проти України на території Донецької області.
Втрату підтверджують і російські пропагандисти, які "вшановують героя". З цих дописів стало відомо, що Попов був кавалером двох орденів мужності й низки інших російських державних нагород. Ліквідований комбат також був учасником війни в Афганістані й Чечні.
Повітряні сили близько 15:28 попередили жителів Одеської області про ракетну небезпеку, оголосивши по всій області повітряну тривогу. Пуск ракет у бік області також підтвердили й військові з Сил оборони Півдня України.
Згодом журналісти Суспільного зазначили, що в місті пролунали кілька потужних гучних звуків вибухів.
В Одесі чутно звуки вибухів. В місті та області оголошена повітряна тривога,
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги! Він зазначив, що це важливо для роботи наших військових по ворожих цілях.
Зрештою о 15:45 Повітряні сили оголосили про відбій повітряної небезпеки для Одеської області.
Про загибель чоловіка повідомив співвласник мережі кондитерських магазинів та кафе Make My Cake – Олександр Яковенко. В одній із кондитерських Глодан працював до загибелі своєї родини.
Яковенко зазначив, що хоч і не спілкувався з чоловіком близько, однак зазначив, що саме він робив відомі в Одесі пасхи від кондитерської. День, коли загинула його родина, був першим його вихідним, тоді він вийшов у магазин, а коли повернувся, то "його світ був зруйнований".
23 квітня 2022 року, в його сім'ю прийшов "русский мір" – російська ракета зруйнувала житловий комплекс "Тірас" в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили – це сім'я Юри,
Співвласник кондитерської наголосив, що Юрій вчинив, як гідний чоловік української нації, а саме пішов служити в лави ЗСУ. Зокрема, спочатку він проходив службу в "Азові", а потім у 3 штурмовій бригаді.
Підтвердив смерть чоловіка й очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він наголосив, що чоловік, втративши найдорожче, загинув, захищаючи українців.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що ворог завдав чергового артобстрілу по Нікопольському району. Цього разу снаряди летіли на Марганецьку громаду.
Загинув чоловік, який просто їхав на велосипеді у своїх справах. Наслідки зʼясовуються,
Лисак висловив щирі співчуття рідним жертви російських загарбників.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів, що армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега вкотре обстріляла Херсон.
Внаслідок ворожої атаки у Корабельному районі отримали поранення троє людей: жінка і двоє чоловіків,
Згодом у Херсонській ОВА зазначили, що росіяни вдарили по житлових будинках у житловому кварталі Херсона. Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох осіб.
Це 47-річна жінка, а також троє чоловіків, 60, 70 та 38 років. Лікарі оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості. Наразі усі постраждалі ушпиталені. Їм надається медична допомога.
Глава Міноборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження військової кадрової політики Міноборони до 2028 року. Концепція передбачає перехід української армії на службу за контрактом.
Тобто, як пояснили в Міноборони, строкову військову службу замінять інтенсивним військовим вишколом громадян призовного віку.
Також у відомстві анонсували, що в Україні функціонуватиме система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом.
Міський голова Мелітополя розповів, що 4 листопада на території тимчасово окупованої Запорізької області лунала черга вибухів. За словами посадовця, вибухи почались в тимчасово окупованому Мелітополі.
Ворог розхвалює свою ППО й розповідає, що Мелітополю нічого не загрожує, але це неправда. І вчорашній день (мовиться про 4 листопада – 24 Канал) їхнього святкування є цьому підтвердженням,
Що стосується Мелітополя, то Федоров сказав, що за містом ліквідовано розташування ворога, щодо двох вибухів у місті – інформація ще уточнюється.
Російські загарбники вбили людину та зруйнували житлові будинки.
Пошкоджено 22 цивільних об’єкти: 10 житлових будинків, критичну інфраструктуру, ЛЕП.
Олексій Данілов розповів, що він не користується месенджером Telegram. Посадовець пояснив, що через нього в 99% випадків можуть за потреби сидіти в телефоні людини.
Відповідну інформацію секретар Ради національної безпеки та оборони України розповів в інтерв'ю журналістам Liga.net. Він зазначив, що це дуже небезпечний та вразливий месенджер.
Українським військовим вдалося знищити сучасну російську станцію РЕБ "Поле-21". Бійці знешкодили РЕБ окупантів на Таврійському напрямку.
Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону прокоментував знищення РЕБ росіян.
Він зазначив, що українські військові не знають про запаси ворога, але додав, що засоби РЕБ окупанти застосовують досить потужно та масово.
Росіяни 3 листопада завдали удару по місцю дислокації української 128 ОГШБр. На території Закарпаття оголосили триденну жалобу.
На Бахмутському напрямку тривають важкі бої. Українські захисники не лише відбивають ворожі атаки, але й здійснюють контрнаступальні операції та мають певні успіхи.
Про це в ефірі телемарафону заявив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков. Він також розповів, що російські військові намагаються постійно контратакувати
У Києві прибрали радянську зірку з обеліска "Місту-герою Києву", розташованого на Галицькій площі (колишня площа Перемоги).
Мовиться про навчальний заклад у Дар'ївській громаді.
Вночі на освітній заклад російська армія скинула керовану авіаційну бомбу.
Постраждалих серед місцевих жителів немає.
Речник ДПСУ повідомив, що мовиться про Чернігівщину, Сумщину, Харківщину. За його словами, найбільше обстрілів припадає на Сумську та Харківську області.
За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни влаштовують перевірки місцевих таксистів.
102 артобстріли прийшлися по території населених пунктів на лінії вогню, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків і Приморського.
Військовослужбовці Росії здійснили 10 БпЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Червону, Малинівці, Роботиному, Левадному, Полтавці та П'ятихатках, а також 4 авіаудари по Оріхову й Роботиному.
Минулої доби під ворожими обстрілами перебували прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області.
На Куп’янському напрямку тривають важкі бої. За добу наші захисники відбили близько 10 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки.
Одна людина загинула на Донеччині від обстрілів російських військ у Залізному 4 листопада. Поранених минулої доби не було, повідомив в. о. начальника ОВА Ігор Мороз.
Зранку росіяни вдарили з мінометів по території Шалигинської громади. Зафіксовано 9 вибухів.
За минулу добу вороги втратили 990 одиниць особового складу.
Україна вразила корабель "Каракурт" у Керчі. У Повітряних силах офіційно підтвердили.
Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що під час атаки на тимчасово окупований Крим українські сили влучили у ворожий корабель "Каракурт". Це один із найсучасніших ракетоносіїв, які є на озброєнні у Росії.
За минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 474 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 – зазнали поранень.
Близько 11.00 російські війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Поцілили у житловий сектор Дніпровського району міста.
Є постраждалий – чоловік 1962. У нього вибухова травма і осколкові поранення. Травмованому надається медична допомога.
Вчора, 4 листопада, ворог завдавав артилерійських ударів по місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
Також в ніч проти 5 листопада Росія чотири рази обстріляла узбережжя та акваторію Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Ввечері 4 листопада агресор тричі обстріляв Нікопольщину. Випустив десяток артилерійських снарядів. Під ворожим вогнем опинились Марганецька та Червоногригорівська громади.
Рятувальники зʼясовують наслідки атак. Ніхто з людей не постраждав.
Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.
На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Тут українські воїни відбили 4 атаки противника.
На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, успіху не мали.
На Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області.
Місцеві телеграм-канали писали про вибухи. Ймовірно, прилетіло по готелю "Цитадель", де оселилися російські окупанти. Після вибуху у тому районі спалахнула пожежа.
Про це сказала Наталя Гуменюк.
За її словами, найефективніший захист – евакуація населення із міст, які можуть бути під загрозою.
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла про наслідки влучання у суднобудівний завод у Керчі. Водночас вона не стала розкривати забагато деталей, щоб ворог не зміг використати цю інформацію проти нас.
Сам об'єкт – суднобудівний завод – це також абсолютно законна військова ціль, оскільки теж забезпечує потужності ворога у цій війні,
Також ситуацію у Чорному морі охарактеризував речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, зараз там усе стабільно, адже, ймовірно, ворог вирішив взяти оперативну паузу, щоб змінити тактику.
Наші військові готуються масштабно атакувати дронами-камікадзе територію ворога. Мовиться про атаки на Крим та прикордонні території Росії.
Іноземне видання повідомило про це з посиланням на начальника Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ, бригадного генерала Сергія Баранова.
Сергій Баранов сказав виданню, що Україна хоче закріпити "значні успіхи" за останні кілька тижнів.
Росія використовує наявність ядерної зброї, щоб маніпулювати світом і країна-агресорка знову вдалася до свого улюбленого методу.
Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев заявив 4 листопада, що Росія вперше в історії має більше ядерних ракет, ніж її "конкуренти". Він також заявив, що "гіперзвукова зброя" гарантує його державі безпеку.
Володимир Зеленський спростував чутки про те, що на Україну начебто тиснуть, аби вона розпочала переговори з Росією. В ISW проаналізували ситуацію й заявили, що Володимир Путін не готовий розпочинати мирні переговори.
Немає жодних доказів, що Путін відмовився від своєї абсурдної ідеї дочекатися моменту, коли Захід перестане надавати допомогу.
Воїни ЗСУ вдарили по інфраструктурі судобудівного заводу "Залив" у Керчі. Воїни уразили корабель типу "Каракурт" – один з найсучасніших у Росії. Він так і не встиг попрацювати на окупантів.
Юрій Ігнат зауважив, що командувач послав меседж партнерам, чим саме вдалося уразити ворожий корабель. Речник Повітряних сил додав: наразі мусимо дочекатися результатів, щоб знати, чи корабель пішов слідом за крейсером "Москва". Він також розповів, що корабель ще не брав участі у плаванні. Його готували до того, щоб вивести в море й атакувати Україну.
Ніч на 5 листопада для росіян виявилася тривожною. У Ростові-на-Дону прогримів настільки потужний вибух, що навіть росіяни не наважуються назвати його "хлопком".
Згодом також стало відомо, що – гучно у небі над Бєлгородом. Повідомлень про роботу "легендарної" (спойлер – ні) роботи ППО ще не надходило. Вочевидь представники місцевої влади вирішили відпочивати замість того, аби "заспокоїти" росіян.