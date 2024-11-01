У Ростовській області чули вибухи: окупанти вже знайшли виправдання гучним звукам

У Ростовській області Росії надвечір 1 листопада прогриміли вибухи. Місцева влада вже знайшла виправдання цим невідомим гучним звукам.

Там кажуть, що нібито літак "перейшов на надзвукову швидкість". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про гучні звуки у Ростовській області

Про гучні звуки у Ростовській області повідомляли жителі регіону у місцевих телеграм-каналах. У мережі ширили кадри, які показують, що гучні звуки пролунали десь о 17:35 за місцевим часом.

На відео з камери спостереження можна почути, як дійсно пролунав звук, схожий на вибух. Його чули поблизу населеного пункту Біла Калитва. Окрім того, після цих гучних звуків почали також кричати й сигналізації в автівок.

У Ростовській області чули гучні звуки: дивіться відео

Згодом місцева влада поспішила заспокоїти жителів регіону, мовляв, що гучні звуки пов'язані з тим, що "в небі літак перейшов у надзвуковий режим". Однак у коментарях росіяни не надто повірили цим словам.



Місцева влада каже, що у Ростовській області було гучно, бо "літак перейшов у надзвуковий режим" / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Ба більше, росіяни стверджують, що їх обманюють, та, що "правди ніхто ніколи не дізнається". Вочевидь окупанти вже підозрюють, що їхня влада дійсно щось недоговорює їм.



Росіяни не вірять інформації про версію з "надзвуковим літаком" від місцевої влади / Фото з телеграм-каналу Supernova+

До слова, цікавим був день також і у Москві. Там аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" тимчасово припинили роботу через загрозу атаки безпілотників. Ба більше, на летовищах також вводили план "Килим" для "перехоплення дронів".