Атака дронами на нафтобазу у Петербурзі: Камишін пояснив, чийого виробництва ці БпЛА
Олександр Камишін прокоментував нещодавню "бавовну" у Санкт-Петербурзі. Атака на нафтобазу у Ленінградській області відбулася вночі.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін дав зрозуміти, що під час атаки на нафтобазу у Санкт-Петербурзі застосовувалися наші безпілотники. Про це він сказав під час виступу на дискусії Deciding Your Tomorrow.
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Що розповів міністр
Камишін підтвердив, що дрони, якими було атаковано ворожу нафтобазу у Ленінградській області, були українського виробництва.
Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука (дрон – 24 Канал) пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі,
– пояснив міністр.
Він повідомив, що Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від 350 доларів, які здатні літати на великі відстані.
Що цьому передувало
- У ніч на 18 січня у російському Санкт-Петербурзі було гучно. Джерела повідомили 24 Каналу, що це була операція ГУР із застосуванням сучасних українських засобів.
- Ворожі телеграм-канали писали, що на території "Петербурзького нафтоналивного термінала" нібито впав безпілотник з 3 кілограмами вибухівки. Цей об'єкт вважається найбільшим серед подібних у Балтійському регіоні.
- Згодом "бавовну" у Росії прокоментував представник ГУР МО Андрій Юсов. Він зауважив, що на території країни-агресорки вибухи та пожежі почастішали, і їх ставатиме тільки більше.
- Юсов повідомив, що окупанти активно використовують цю нафтобазу для обходу антиросійських санкцій. Також він сказав, що ГУР не підтверджує та не спростовує своєї причетності до цього удару.