Пожежа почалася майже миттєво, – мешканці будинку у Глевасі розповіли про атаку БпЛА

У ніч проти 24 січня росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками. Зокрема, під ударом опинилася Глеваха на Київщині.

Мешканці будинку, де впав уламок БпЛА, розповіли про наслідки атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна".

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Що відомо про наслідки удару безпілотника по Глевасі

Юлія та Дмитро з Харкова, але наразі проживають на Київщині. Пара розповідає, що на годиннику було близько третьої ночі, коли почалися вибухи. Внаслідок цього у будинку вибило вікна.

Після цього вийшли на балкон, побачили, що розпочалася пожежа. Зібралися та з дитиною вийшли на вулицю,

– каже Юлія.

На щастя, їм вдалося взяти документи, швидко вибігти з будинку та врятуватися. Пара зазначає, що вибухи тут трапляються вже не вперше. У жовтні поруч з цим будинком внаслідок російської атаки було пошкоджено п'ятиповерхівку. Тут тільки нещодавно завершилися ремонтні роботи.

Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Ми Україна" повідомила, що наразі комісія з'ясовує, чи зможуть люди надалі проживати у багатоповерхівці, куди впали уламки безпілотника.

Вона додала, що рятувальники вже завершили пошуково-рятувальні роботи, а мешканці будинку можуть зайти в будинок, щоб забрати свої речі та документи. На місці працюють органи влади та комісія.

Нагадаємо, що вночі 24 січня Росія завдала удару по Київщині ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинуло 3 людини. Зокрема, на Фастівщині через влучання уламків БпЛА у 10-поверховий житловий будинок, загинув чоловік 1988 року народження.

Водночас у Броварах уламки зруйнували житловий будинок. Там загинуло подружжя, а саме чоловік 1966 року народження та його дружина 1965 року народження.