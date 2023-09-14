У Севастополі знову чути вибухи: гауляйтери заявили про "профілактичне гранатометання"

У тимчасово окупованому Криму знову було гучно. Цього разу звуки "бавовни" чули жителі Севастополя.

У тимчасово окупованому Севастополі люди чули кілька дивних звуків. Це сталося ввечері у четвер, 14 вересня.

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Що відомо про вибухи у Криму

Блогер Сергій Стерненко у своїх соцмережах прокоментував інформацію про "бавовну".

Повідомляють про хлопкі у бухті Севастополя,

– написав активіст.

Як пише телеграм-канал "Крымский ветер", місцеві жителі чули гучні звуки у північній стороні. За попередньою інформацією, вони могли чути, як російські окупанти запускають ракети в районі Севастополя.

Що кажуть окупанти

Росіянин Міхаїл Развожаєв, якого загарбники назначили так званим "губернатором" Севастополя, спробував заспокоїти населення. Він пояснив звуки вибухів "профілактичним гранатометанням".

Гучні звуки у центрі міста – це флот проводить профілактичне гранатометання в інтересах ППДО,

– написав представник окупаційної адміністрації.

Нещодавно у Севастополі вже була "бавовна"

Так, у ніч на 13 вересня у Севастополі пролунало щонайменше 7 вибухів. Пізніше стало відомо, що це була атака ГУР по військовому об'єкту російських окупантів.

В результаті цієї операції українським розвідникам вдалося пошкодити підводний човен Чорноморського флоту країни-агресорки. Також суттєвих пошкоджень зазнав військовий корабель Росії.

Цей інцидент у розмові з 24 Каналом прокоментував російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що Кремль не знає, як реагувати на вибухи у Севастополі. Адже Москва боїться визнати свою слабкість.

, ППДО розшифровується як протипідводно-диверсійна оборона.