Це підготовка: що відбувалось в Криму минулої ночі

Над ранком 15 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада традиційно відзвітувала про нібито успішне збиття безпілотників, які атакували півострів.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що протиповітряна оборона росіян справді працювала. Вона тушила свої пускові установки на мисі Фіолент.

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Що сталося у Криму

Насамперед варто згадати, що коли наші захисники завдають ударів по системах ППО противника, то зазвичай невдовзі прилітає щось більш серйозне в інші військові об'єкти.

Так створюється "коридор" для ракет і не тільки ATACMS. Насправді у Крим летіли й інші далекобійні засоби не лише іноземного виробництва. Українські розробки, зокрема морські дрони успішно нищать ворога.

Російські опозиційні канали повідомили, що 15 липня прильоти найімовірніше були біля військової частини. Одна зі станцій радіолокації, системи С-300, С-400 могли зазнати пошкоджень.

Удари по Криму – це знищення ворожої логістики. А кожен знищений ешелон, склад з боєприпасами означає, що на Херсонський чи Запорізький напрямки не надійдуть боєприпаси,

– зауважив Павло Лакійчук.

А вражені цистерни з пальним означатимуть, що ціла танкова рота окупантів залишиться стояти на місці. Так наші військові матимуть перевагу в часі.

Чому удари по системах ППО важливі

Знищення протиповітряної оборони противника може бути підготовкою до більших дій. Наприклад, важливо вражати ворожу авіацію, адже це призведе до зменшення ракетних ударів по Україні.

Також це позначиться на лінії фронту. Якби ми мали змогу відпрацьовувати по російських аеродромах в Криму, то на голови наших захисників не летіли б КАБи, інтенсивність таких обстрілів зменшилася б.

Це приклади того, чому потрібно зменшити панування ворога в повітрі. Кожен удар по системам ППО противника – це підготовка до чергового масованого удару по важливих об'єктах: флоту, авіації, логістиці ворога на півострові,

– підкреслив Павло Лакійчук.