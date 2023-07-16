Труснуло будинки та ледь не вибило вікна: вночі та на ранок до Севастополя завітала "бавовна"
Ніч 16 липня видалась неспокійною для жителів тимчасово окупованого Севастополя. Над містом чули гучні вибухи.
Попередньо, нібито спрацювала система ППО. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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"Гаряча" ніч у Севастополі
Так, вночі було чути дві сильні "бавовни" з боку Севастопольської бухти. Офіційної інформації про те, що насправді сталося – наразі не було.
Так званий "губернатор" Развожаєв заявив, що сили ППО та флот нібито відбивали "атаку ворожих БПЛА" на Севастополь над морем у районі мису Херсонес, Севастопольської бухти та Балаклави. Усі служби міста перебували у режимі підвищеної готовності.
Згодом росЗМІ повідомили, що над морем буцімто збили 1 БПЛА та 5 "придушили" РЕБ. Також нібито було знищено 2 надводні безпілотники на зовнішньому рейді.
Атака була масованою та тривалою. З усіх цілей наші військові відпрацювали над морем, і на підході до бухт. Наголошую: жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії – не постраждали. Наші військові впевнено та спокійно відбили атаку ворожих безпілотників на Севастополь,
– пробурмотів Развожаєв.
За словами жителів міста, вибухи пролунали настільки потужні, що труснуло будинки та ледь не вибило вікна.
Неспокійна ніч у Севастополі: дивіться відео
Ранкові вибухи у Криму
Місцеві жителі також повідомили, що вибухи ще було чутно зранку 16 липня. Так, у Севастополі було гучно на площі Повсталих та в районі Стрілецької бухти.
Наразі місцева "влада" тимчасово припинила рух катерів і поромів у Севастопольській бухті. А на кінцевих пунктах зупинки – площа Захарова та площа Нахімова буде організовано роботу автобусів.
Пропагандисти вже заявили, що на ранок Севастополь "атакували" безпілотники. Тому вибухи тривають.
Водночас губернатор запевнив, що нині у місті нібито "все спокійно".
Близько 8 ранку окупанти знову побідкались на нові вибухи у Криму. Вони заявили, що безпілотники нібито "атакують" мис Херсонес, мис Манагарі, Балаклаву та Севастопольську бухту.
Губернатор Развожаєв говорить вже про 9 знищених безпілотників. Однак, попередньо, є пропущені.
Часта "бавовна" у Криму: останні новини
- У тимчасово окупованому Криму вночі на 10 липня було дуже шумно. Мешканці Джанкоя побідкалися на сильні вибухи.
- Згодом пропагандистські телеграм-канали повідомили, що у Криму збили ще два безпілотники. Дрони долетіли до окупантів близько 23 години 9 липня. Їх збили над Кіровським район, то ж вранці служби шукали уламки.
- 4 липня у Севастополі потужний вибух пролунав. Він був такої сили, що люди неабияк налякалися.
- Також вранці 27 червня у тимчасово окупованому Криму було неспокійно. У Кіровському районі хтось підірвав залізничне полотно.
- А 24 червня вибухи лунали у Сімферополі та Армянську. Місцеві жителі повідомляли про кілька вибухів, проте так звана "місцева влада" ніяк не прокоментувала ситуацію.