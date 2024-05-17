На Севастополь летіло "багато безпілотників": у місті були проблеми зі світлом

В анексованому Криму для росіян не буває спокійної ночі. Російські загарбники вночі 17 травня бідкалися про атаку невідомих безпілотників на Севастополь.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, місцеві жителі Севастополя кажуть, що у населеному пункті працювала ППО окупантів, передає 24 Канал.

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У Севастополі вночі було неспокійно

Про вибухи у Севастополі телеграм-канали почали повідомляти о 01:38. До цього так званий "губернатор" міста Міхаіл Развожаєв писав, що у місті відбивають атаку безпілотних літальних апаратів, також використовують і стрілецьку зброю.

За даними прихвосня Путіна, у Севастополі уже нібито "кілька об'єктів знищено, а збитків для громадянської інфраструктури – немає".

Водночас місцеві жителі писали, що сирену у Севастополі, щоб оповістити громадян про тривогу, росіяни не вмикали. Також очевидці зазначали, що у небі було "багато дронів", а після вибухів у місті почалися проблеми зі світлом.



У Севастополі люди жалілися про вимкнення світла / Фото з російських телеграм-каналів

Далі стало відомо, що в Балаклаві також зникло світло, хоча на вулиці ліхтарі все ще горіли. Окрім того, світла також не було у частині Балаклави, а й в окремих районах Севастополя.



В Балаклаві теж не було світла / Фото з російських телеграм-каналів

У мережі також писали, що, за попередньою інформацією, метою атаки є і Балаклавська ТЕС. Варто зазначити, що вибухи у Севастополі продовжували лунати й станом на 02:24.

Зрештою так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв розповів, що часткове вимкнення світла пов'язане з відключенням частини обладнання підстанції "Севастополь". На підстанцію буцімто впали уламки збитих БпЛА.

За даними окупанта, після "відбиття дроноваї атаки" фахівці розпочнуть відновлення енергопостачання.

У Севастополі нещодавно лунали вибухи