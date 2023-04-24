Про який важливий нюанс свідчать нові вибухи у бухті Севастополя

Цікаве зауваження щодо чергового інциденту у бухті Севастополя.

У Криму у ворога є обмежені можливості

Починаючи з 29 жовтня 2022 року в бухті Севастополя час від часу відбуваються різного роду інциденти. Це лише підтверджує факт, що звільнення пів острова Крим з кожним днем стає все ближче.

Читайте також "А що якби?": чи могла Росія не почати війну проти України

Окупанти цьому ніяк не завадять. Цього ранку 2 безпілотні надводні апарати намагалися прорватися в бухту Севастополя. Після 29 жовтня 2022 року окупанти зробили певні висновки та розкинули бонові загородження, створивши перешкоди для безпілотних надводних апаратів. Очевидно, що низка недавніх інцидентів, крім виконання супутнього завдання, більше є розвідкою.

Загалом це цілком нормальне явище, коли проводиться промацування оборони супротивника і визначення його вразливих зон за допомогою, скажімо так, розвідки боєм. Але сьогоднішній інцидент продемонстрував ще одну, дуже важливу деталь щодо рівня безпеки росіян у Севастополі.

Росіяни не змогли за минулі пів року з моменту останнього інциденту забезпечити достатню безпеку стратегічному об'єкту – бухті завдяки виявленню та знищенню потенційно небезпечних об'єктів на безпечній відстані... 50 кілометрів? 20 кілометрів? 10 кілометрів? Ні!

Цікаво "На світі нас тримало лише одне": спогади про оборону "Азовсталі"

Російські окупанти, як і раніше, можуть протидіяти таким інцидентам у безпосередній близькості від зони ризику і не далі. Це лише свідчить про їх обмежені можливості безпеки. А в перспективі вони цього не зможуть забезпечити.