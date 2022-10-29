Як палали російські військові кораблі у Севастополі: з'явилося відео нічної "бавовни"

У тимчасово окупованому Севастополі окупанти зі самого ранку перебували в дуже тривожному стані. На Кримському півострів прозвучали вибухи, внаслідок чого пішли на дно декілька ворожих кораблів.

Вранці, 29 жовтня, фортуна повернулася до росіян іншим боком. Невідомо, що саме стало причиною "бавовни" в Севастополі, однак можливо, що в цьому винні самі загарбники.

Читайте також Як не комарі, то дрони: Севастополь зранку накрило "бавовною", через що рух суден зупинили

Як горіли російські кораблі

Спершу повідомляли про те, що звуки вибухів в Севастополі спричинені роботою систем протиповітряної оборони, опісля запуском ракет С-300. Урешті-решт, що це було – поки "загадка", однак сталася пожежа на ворожих суднах.

Поки окупаційна влада розбирається у причинах займання кораблів, українці можуть насолодитися відео, як горить загарбницький флот.

Горять російські кораблі в окупованому Севастополі: дивіться відео з відкритих джерел

"Бавовна" в Криму: що відомо

Жителі Севастополя не одразу зрозуміли, що відбувається та чому від ранку лунають вибухи. Однак місцеві телеграм-канали повідомили про те, що півострів атакували дрони.

Попри те що окупанти відзвітували про "знищення" усіх безпілотників, якимось дивом загорілося декілька кораблів у Чорному морі, що зараз частково контролює Росія. Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що за різними даними, серед пошкоджених кораблів є "Адмірал Макаров", який став флагманом після втрати росіянами "Москви".

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що причиною пошкодження кораблів може бути запуск ракет С-300. Потрібно розуміти, що безпілотники, які атакували Севастополь є "бойовими комахами" і використання про них такої потужної "ППО" може спричини зворотні наслідки. Що, ймовірно, і сталося

У Росії підтвердили пошкодження корабля "Іван Голубець" та "констатувати", що у всьому винні британці. З відповідним звинуваченням виступив представник російської міноборони Ігорь Конашенков.

У Лондоні поки ці заяви ніяк не коментували, однак навряд Великій Британії захочеться відповідати на цей маразм від кремлівської пропаганди.

Варте уваги – російський корабель пошкоджений та йде на дно: дивіться відео