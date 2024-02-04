У Севастополі лунали вибухи, що "аж вікна тремтіли": як це пояснили окупанти
Джерело:"Крим. Реалії "
Вранці 4 лютого у Севастополі було дуже гучно. Окупаційна влада втішала місцевих казками про військові навчання.
У тимчасово окупованому місті зранку щось гриміло. Місцева влада намагалася обдурити севастопольців. Проте навряд чи в неї вийшло.
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Ледве шибки не повилітали
Як повідомляють місцеві журналісти, зранку у Севастополі пролунав потужний вибух. Він був схожий на роботу протиповітряної оборони.
Водночас так званий глава міста Развожаєв висунув свою версію. Він заявив про тренування ППДО (Протипідводна диверсійна оборона – 24 Канал).
Гучні звуки, які були чутні в центрі міста, — це військові проводили тренування розрахунків ППДО із застосуванням реактивних бомбометів,
– повідомив окупант.
Втім, у ЗМІ зауважують, вибух був настільки потужний, що затремтіли шибки у вікнах. Такого зазвичай не відбувається під час подібних навчань військових Росії.
Потужний удар по Бельбеку із потужними наслідками: що відомо
- Вдень 31 січня у Криму пролунало декілька вибухів. Неспокійно було у Євпаторійському районі біля Саки, Феодосії, Роздольному та Гвардійському.
- Однак найголосніше "бавовна" "співала" у Севастополі. Там прогриміло щонайменше п'ять вибухів. Росіянам доводилося перекривати рух Керченським мостом. Загалом тривога у Севастополі тривала три години.
- Пізніше той самий Развожаєв заявив про падіння уламків на пустирі в районі Любимівки та пошкодження 12 будівель у садовому товаристві "Усть-Бельбек". Він додав, що місто атакували щонайменше 6 ракет.
- Згодом міноборони країни-агресорки підсумували, що по Криму вдарили 20 ракет. Їх усі начебто знищила російська "Пе-ве-о".
- На тлі "бавовни" у Криму Командувач Повітряних сил Микола Олещук зробив інтригуючу заяву. Він нагадав, що у складі ПС України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, а її штатне місце базування – аеродром Бельбек. Він пообіцяв, що українські льотчики обов'язково повернуться на рідне летовище.
- Відомо, що уламки ракет насправді впали на територію військової частини в районі Любимівки, де поруч розташований аеродром Бельбек.
- Зранку 1 лютого російські ЗМІ визнали, що український удар прийшовся по пункту зв'язку у Бельбеку. Також вони заявили про ураження щонайменше трьох своїх літаків.
- Крім того, окупанти повідомляли, що внаслідок удару по командному пункту загинув генерал – лейтенант Олександр Татаренко. Втім, українські джерела цю інформацію не підтверджують.