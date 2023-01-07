Дуже гучно було у Севастополі: окупанти кивають на "роботу ППО"

У тимчасово окупованому Криму знову неспокійно. Різдвяний ранок ворог зустрів під звуки вибухів. Ясна річ, що містян уже встигли заспокоїти буцімто "роботою ППО".

Про вибухи повідомили місцеві телеграм-канали. Відповідні звістки надійшли близько 06:00, передає 24 Канал.

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Вигадали "атаку дронами"

Як розповідають окупанти, ППО спрацювала у Севастополі над Північним молом. І, як ви вже зрозуміли, їй буцімто вдалося збити якийсь "безпілотник".

Сили ППО буквально 15 хвилин тому збили БпЛА над Північним молом,

– написав так званий "губернатор" Развожаєв.

Ясна річ, що не минулося без спроб звинуватити у цьому Україну. Мовляв, у свято святеє – Різдво – наші військові атакували Севастополь. Навіть не знаємо, як це коментувати.

В іншому телеграм-каналі яскравіше описали те, що відбувалося зранку у Севастополі. Його адміни розповіли про потужну "бавовну". Ба більше, налічили цілих дві поставки.

За наявними даними, двічі гучно щось вибухнуло у районі Античного. Як зазначили у дописі, це не схоже на петарду, бо були два вибухи поспіль. Крім того, від вибухової хвилі аж вікна повідчинялися.

У Криму постійно щось вибухає