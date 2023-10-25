Ракетний удар по Запоріжжю, нічна атака "Шахедами": хронологія 608 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 20 місяців. Наші воїни героїчно продовжують наступ для деокупації всіх територій.
Про ситуацію на фронті, в тилу та міжнародній арені, головні новини 24 жовтня розповідає 24 Канал.
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Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що окупанти накопичують ракетний запас для атак по об'єктах інфраструктури України. Водночас він дав зрозуміти, що Росія не може випускати 100 ракет за один удар, бо в загарбників немає ракетних запасів, як до 24 лютого 2022 року. У ніч з 24 на 25 жовтня окупанти випустили в бік Україна ударні БпЛА. Через це Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування "Шахедів" на Київщині та Черкащині. На Полтавщині, Харківщині та Донеччині оголошували тривогу через ракетну небезпеку. Житель Закарпаття поставляв через Білорусь вогнетриву сировину для Росії, вдаючи, що нібито возить її для замовників з Близького Сходу. Він спеціально вносив неправдиві відомості до міжнародних товарно-транспортних накладних. За даними СБУ закарпатець поставив до Росії декілька партій сировини на понад 12 мільйонів у гривневому еквіваленті. Вона була потрібна окупантам для виробництва радіолокаційних комплексів для свого флоту. Російські окупанти ввечері випустили в бік Полтави безпілотник. Через це у місті два рази оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух невстановленого ворожого дрона на межі між Полтавською та Харківською областями, а потім попереджали про БпЛА, ймовірно "Шахед", у районі самої Полтави. Згодом в області оголосили відбій загрози застосування ударних безпілотників. У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи близько 22:10. Тільки після цього загарбники оголосили повітряну тривогу. Місцеві жителі писали про звуки "бавовни" в районі Балаклави та вибиті вікна в деяких будинках. Окупаційна адміністрація пояснила вибухи "штатними заходами в акваторії", зокрема з використанням реактивних бомбометів, та проігнорувала повідомлення про те, що в певних оселях повилітало скло. Партизани з руху "Атеш" повідомили, що на території аеродрому Кіровське помітили літаки, вертольоти та російські безпілотники. Путін та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. України на порядку денному не було Ірина Верещук повідомила, що в Авдіївці, яку намагаються захопити російські окупанти, залишається приблизно тисяча цивільних. Російські окупанти обстріляли Харківську область. Ворог вбив двох людей. Загиблі – цивільні чоловіки 50 та 57 років. На Херсонщині станом на 24 жовтня розпочалася примусова евакуація. Збираються вивезти понад 800 дітей. Генштаб ЗСУ повідомив, що воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Ворогу завдають колосальних втрат. Російсткі окупанти обстріляли Дніпропетровську область – Синельниківський район. Ворог влучив по критичній інфраструктурі й пошкодив кафе, ліцей, державну установу, адміністративну будівлю, аптеку, 10 житлових будинків. На щастя, постраждалих немає. Володимир Зеленський зустрівся з Люндом Поульсеном – міністром оборони Данії. Український лідер наголосив, що дуже цінує підтримку країни. На тимчасово окупованих територіях загарбники мінують місця, де любили відпочивати українці. Зокрема, міну зафіксували на дитячому пляжі. Олександр Тарнавський заявив, що упродовж доби російські окупанти завдали 21 авіаційний удар. Окрім того, ворог провів 28 бойових зіткнень. Українські герої з підрозділва ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1336 вогневих завдання. Вдалося ліквідувати понад 400 окупантів та знищити чимало техніки. У Кремлі відреагували на заяви телеграм-каналів, що у Путіна начебто зупинялося серце. Дмитро Пєсков запевнив, що з диктатором – усе гаразд. Російські окупанти намагаються захопити залізничну розв'язку на Куп'янському напрямку – Куп'янськ-Вузловий. Для України є пріоритетом бути готовою до політичного рішення щодо початку переговорів про членство в ЄС уже у 2023 році. Про це Володимир Зеленський сказав під час звернення до єврокомісарів. Президент наголосив, що Україна зробила набагато більше, аніж можна очікувати від держави, яка перебуває у війні. Німецький оборонний концерн Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" утворили спільне підприємство. Воно буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої нашими партнерами. Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Експрокурору Ростиславу Ільницькому нібито намагалися вручити повістку до ТЦК. Представники військкомату прибули за місцем фактичного проживання військовозобов'язаного, але його не було за жодним з місць реєстрації, тому її лишили у поштовій скриньці. Цю інформацію підтвердили у ТЦК. Ільницький разом з колишньою співробіницею ДБР два дні гуляли весілля з сотнями гостей. У Миколаєві водій однієї з маршруток нецензурно висловлювався у бік пасажирки. Скандал спалахнув через те, що жінка попросила українською зробити зупинку. Водієві загрожує до 3 років позбавлення волі. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, розповів, що Керченський міст досі не зруйнований повністю через те, що ми, на відміну від росіян, не страждаємо символізмом. За його словами, це допомагає при веденні бойових дій обмеженим ресурсом. Кримський міст буде зруйнований тоді, коли цього вимагатиме ситуація. Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує поняття як "селище міського типу" або ж скорочено СМТ. Тепер такі населені пункти називатимуть просто селище. Одним із головних досягнень українських захисників є те, що російський Чорноморський флот почав поступово тікати з півострова. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на саміті Кримської платформи. Президент наголосив, що ЗСУ продовжують працювати, аби взяти під вогневий контроль тимчасово окупований Крим. Військовий США видавав себе у соцмережі за OSINT-аналітика, проте насправді поширював російську пропаганду. Виявилось, що він служив із росіянами та навіть має фото з прапором держави-агресора. Сторінку OSINTdefender зареєстрували в грудні 2021 року. Автор – Саймон Андресон. Вночі 22 жовтня на в'їзді до Києва на блокпосту на смерть збили військовослужбовця. Як з'ясувалося, загинув Василь Кирій. З квітня 2022 року він став до лав Добровольчого формування Броварської міської територіальної громади №1 "Дозор". Василь Кирій ніс службу на одному з блокпостів. Очільник ОВА повідомив, що окупанти атакували Запоріжжя ракетами, попередньо, балістичними. Одна з ракет влучила по території підприємства. Місце влучання другої ще уточнюють. В результаті ударів пошкоджено будівлі на території підприємства. Інформація щодо постраждалих не надходила, Ілон Маск вчергове вирішив прокоментувати ситуацію у світі та заявив, що все рухається до Третьої світової. Ба більше, на його думку, потрібно закінчити війну в Україні та помиритися з Росією. ЗМІ повідомляють, що у Запоріжжі чули вибухи. Триває повітряна тривога. У Празі проходить другий парламентський саміт Кримської платформи. Все для того, щоб привернути увагу світу до ситуації в окупованому Криму. Основними темами платформи стануть війна в Україні, півострів іглобальна архітектура безпеки. Вже третю добу поспіль ворог атакує Хмельниччину. Тому у громадах області жителі могли чути звуки вибухів. Дякуємо нашим силам ППО за якісну роботу! На Донецькому напрямку бійці ССО знищили ворожий радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби "Зоопарк". Вартість такої станції сягає 10 мільйонів доларів. Голова Авдіївської МВА повідомив, що останніми днями окрім безперервних атак на позиції ЗСУ, ворог діє невеликими групами.. Загарбники намагаються з декількох напрямків одночасно знайти "шпарину" в обороні. Втім, успіху не мають. Всі атаки агресора були відбиті. Оборона тримається – жодного пририву росіян немає, підкреслив Віталій Барабаш. Очільник МЗС назвав зв'язки Угорщини з Росією "штучно створеною нервозністю". Попри те, що Будапешт маніпулює темою угорської нацменшини, Кулеба вважає, що членство України в ЄС стратегічно відповідає інтересам Угорщини. Очільник ОВА повідомив, що вранці агресор цілив по Дніпропетровщині. Військові знищили ворожу ракету над Кам'янським районом. Гучно було і на Синельниківщині. Там пошкоджені інфраструктурний об'єкт і кілька приватних будинків. Попередньо, жертв та постраждалих немає. Російські загарбники вночі 24 жовтня вчергове атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Дронами-камікадзе ворог вивчає маршрути, де розміщені українські системи протиповітряної оборони. Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат. США хочуть конфіскувати суперяхту підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова. Гроші від її продажу можуть передати Україні, пише Sky News. Близько 3 години ночі окупанти обстріляли селище Білозерка. Влучили в житловий будинок. Постраждали 4 людей з однієї родини. У 12-річного хлопчика травматичне пошкодження стопи та гостра реакція на стрес. Також невротична реакція у жінки 50 років і двох чоловіків. У мережі ширяться фейки, що в Україні нібито запроваджуватимуть "багатогодинні відключення світла", а трапитися це має уже "від завтра". В Укренерго спростували це, заявивши, що наразі генерації електроенергії в нашій країні достатньо. The New York Timesпише, що в умовах, коли лобові атаки виявляються складними і смертельно небезпечними, "глибока війна", яку ведуть обидві сторони, набуває особливого значення. Зазначає, що взимку Україна знищуватиме тил ворога, а Росія тероризуватиме цивільних. У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони мали частковий успіх південніше Роботиного. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У Криму загарбники скаржилися на нібито "підводну атаку". Російським військовим варто зважати, що вони перебувають на окупованих територіях, а тому там можуть бути бойові дії. Їм постійно щось ввижається, вони відчувають себе в Україні все глибше і глибше, розуміючи, що ми боремося за свої території, і що Крим – це Україна й там ведуться бойові дії. Навіть тоді, коли їм здається, що там досить спокійно і їхнє "Пе-Ве-О" працює, Очільник Херсонської ОВА повідомив, що за минулу добу агресор здійснив 101 обстріл, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. По Херсону – 30 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та завод у Бериславі, територію парку у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 14 – дістали поранення, з них 1 дитина, Експерти ISW зазначили, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати достатню інтенсивність артилерійського вогню в Україні у 2024 році. Водночас аналітики наголосили, що вона буде на відносно нижчому рівні ніж у 2022 році. Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що українські захисники мали успіх на Бахмутському напрямку. Сили оборони відкинули ворога через залізничну колію на північ від Кліщіївки. В ISW зазначили, що це також підтверджують заяви Генштабу, а ще бідкання російських "воєнкорів". У Генштабі ЗСУ повідомили, що сьогодні вночі російські загарбники завдали чергового авіаційного удару по Україні. Агресор застосував 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Усі дрони збила ППО. В тимчасово окупованому Севастополі місцеві мешканці чули декілька гучних вибухів. Перший пролунав о 03:35. Другий – уже через 5 хвилин. Після цього також лунали постріли. Окупанти скаржаться на підводну атаку. Румунія, Болгарія та Туреччина проводять підготовку з початку розмінування Чорного моря через загрози російських мін, які зокрема заважають цивільному судноплавству. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що в Чорному морі може перебувати кілька тисяч російських мін. У Білому домі вважають, що підтримка України та Ізраїля є однаково важливими. Там сподіваються, що Конгрес схвалить запит на фінансування якомога швидше. Росіяни стягують на Донбас резерви з усієї країни, щоб продавити лінію оборони ЗСУ. Втім, окупанти не мають стратегічних успіхів на Східному напрямку. Про це повідомив пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
У Росії немає неймовірних запасів ракет
Вночі Росія атакувала Україну "Шахедами"
СБУ викрила підприємця-зрадника з Закарпаття
У Полтаві двічі лунала тривога через БпЛА
У Севастополі сталася "бавовна"
Партизани стежать за аеродромом Кіровське
Путін провів телефонну розмову з Ердоганом
Скільки цивільних залишаються в Авдіївці
На Харківщині ворог вбив 2 людей
На Херсонщині почалася примусова евакуація
Яка ситуація на фронті
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині
Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії
Окупанти мінують місця відпочинку українців
Окупанти зазнали колосальних втрат
Що зі станом Володимира Путіна
Окупанти намагаються захопити Куп'янськ-Вузловий
Пріоритет для України – готовність до початку переговорів про членство в ЄС
Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" утворили спільне підприємство
У ТЦК підтвердили, що експрокурору Ільницькому лишили повістку
У Миколаєві водій маршрутки облаяв пасажирку через мову
У ВМС розповіли, чому Кримський міст досі не зруйнований повністю
Поняття "селище міського типу" більше не буде
Це історичне досягнення, – Зеленський про роботу над деокупацією Криму
Військовий з США під маскою OSINT-аналітика поширював російські наративи
Смертельна ДТП на блокпосту Києва: загинув військовослужбовець Василь Кирій
Росія атакувала Запоріжжя ракетами: є влучання
– зазначив Малашко.
Ілон Маск хоче відновити відносини з Росією
У Запоріжжі вибухи
Саміт Кримської платформи
Росія знову атакувала Хмельниччину
– підкреслив заступник начальника ОВА.
Воїни ССО знищили російський РЛС "Зоопарк"
Росіяни хочуть знайти "шпарину" в обороні Авдіївки
Кулеба відповів, чи завадить вступу України в ЄС близькість Орбана та Путіна
Росія зранку атакувала Дніпропетровщину ракетами
Окупанти вивчають маршрути, щоб оминати засоби ураження
США хочуть конфіскувати та продати яхту російського олігарха
Окупанти вдарили по будинку на Херсонщині
Чи загрожує Україні блекаут
Україна знищуватиме тил ворога, а Росія тероризуватиме цивільних: NYT про війну взимку
Сили оборони мали частковий успіх на південь від Роботиного
В ОК "Південь" прокоментували вибухи у Севастополі
– заявила Гуменюк.
Актуальні втрати ворога
Окупанти продовжують обстріл Херсонщини: є жертва і постраждалі
– розповів Прокудін.
Яку інтенсивність артилерійського вогню зможе підтримувати Росія у 2024
ЗСУ відтіснили ворога і просунулися південніше Бахмута, – ISW
Вночі окупанти атакували Україну 6 дронами-камікадзе
У Севастополі пролунали потужні вибухи
У Чорному морі можуть перебувати кілька тисяч російських мін
Кожен долар для України та Ізраїля є важливим та терміновим, – Білий дім
Окупанти стягують на Донбас резерви з усієї країни
Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що окупанти накопичують ракетний запас для атак по об'єктах інфраструктури України. Водночас він дав зрозуміти, що Росія не може випускати 100 ракет за один удар, бо в загарбників немає ракетних запасів, як до 24 лютого 2022 року.
У ніч з 24 на 25 жовтня окупанти випустили в бік Україна ударні БпЛА. Через це Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування "Шахедів" на Київщині та Черкащині. На Полтавщині, Харківщині та Донеччині оголошували тривогу через ракетну небезпеку.
Житель Закарпаття поставляв через Білорусь вогнетриву сировину для Росії, вдаючи, що нібито возить її для замовників з Близького Сходу. Він спеціально вносив неправдиві відомості до міжнародних товарно-транспортних накладних.
За даними СБУ закарпатець поставив до Росії декілька партій сировини на понад 12 мільйонів у гривневому еквіваленті. Вона була потрібна окупантам для виробництва радіолокаційних комплексів для свого флоту.
Російські окупанти ввечері випустили в бік Полтави безпілотник. Через це у місті два рази оголошували повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух невстановленого ворожого дрона на межі між Полтавською та Харківською областями, а потім попереджали про БпЛА, ймовірно "Шахед", у районі самої Полтави. Згодом в області оголосили відбій загрози застосування ударних безпілотників.
У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи близько 22:10. Тільки після цього загарбники оголосили повітряну тривогу.
Місцеві жителі писали про звуки "бавовни" в районі Балаклави та вибиті вікна в деяких будинках. Окупаційна адміністрація пояснила вибухи "штатними заходами в акваторії", зокрема з використанням реактивних бомбометів, та проігнорувала повідомлення про те, що в певних оселях повилітало скло.
Партизани з руху "Атеш" повідомили, що на території аеродрому Кіровське помітили літаки, вертольоти та російські безпілотники.
Путін та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. України на порядку денному не було
Ірина Верещук повідомила, що в Авдіївці, яку намагаються захопити російські окупанти, залишається приблизно тисяча цивільних.
Російські окупанти обстріляли Харківську область. Ворог вбив двох людей. Загиблі – цивільні чоловіки 50 та 57 років.
На Херсонщині станом на 24 жовтня розпочалася примусова евакуація. Збираються вивезти понад 800 дітей.
Генштаб ЗСУ повідомив, що воїни продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Ворогу завдають колосальних втрат.
Російсткі окупанти обстріляли Дніпропетровську область – Синельниківський район. Ворог влучив по критичній інфраструктурі й пошкодив кафе, ліцей, державну установу, адміністративну будівлю, аптеку, 10 житлових будинків. На щастя, постраждалих немає.
Володимир Зеленський зустрівся з Люндом Поульсеном – міністром оборони Данії. Український лідер наголосив, що дуже цінує підтримку країни.
На тимчасово окупованих територіях загарбники мінують місця, де любили відпочивати українці. Зокрема, міну зафіксували на дитячому пляжі.
Олександр Тарнавський заявив, що упродовж доби російські окупанти завдали 21 авіаційний удар. Окрім того, ворог провів 28 бойових зіткнень. Українські герої з підрозділва ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1336 вогневих завдання. Вдалося ліквідувати понад 400 окупантів та знищити чимало техніки.
У Кремлі відреагували на заяви телеграм-каналів, що у Путіна начебто зупинялося серце. Дмитро Пєсков запевнив, що з диктатором – усе гаразд.
Російські окупанти намагаються захопити залізничну розв'язку на Куп'янському напрямку – Куп'янськ-Вузловий.
Для України є пріоритетом бути готовою до політичного рішення щодо початку переговорів про членство в ЄС уже у 2023 році. Про це Володимир Зеленський сказав під час звернення до єврокомісарів.
Президент наголосив, що Україна зробила набагато більше, аніж можна очікувати від держави, яка перебуває у війні.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" утворили спільне підприємство. Воно буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої нашими партнерами.
Також на цьому підприємстві буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
Експрокурору Ростиславу Ільницькому нібито намагалися вручити повістку до ТЦК. Представники військкомату прибули за місцем фактичного проживання військовозобов'язаного, але його не було за жодним з місць реєстрації, тому її лишили у поштовій скриньці. Цю інформацію підтвердили у ТЦК.
Ільницький разом з колишньою співробіницею ДБР два дні гуляли весілля з сотнями гостей.
У Миколаєві водій однієї з маршруток нецензурно висловлювався у бік пасажирки. Скандал спалахнув через те, що жінка попросила українською зробити зупинку. Водієві загрожує до 3 років позбавлення волі.
Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, розповів, що Керченський міст досі не зруйнований повністю через те, що ми, на відміну від росіян, не страждаємо символізмом. За його словами, це допомагає при веденні бойових дій обмеженим ресурсом.
Кримський міст буде зруйнований тоді, коли цього вимагатиме ситуація.
Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує поняття як "селище міського типу" або ж скорочено СМТ. Тепер такі населені пункти називатимуть просто селище.
Одним із головних досягнень українських захисників є те, що російський Чорноморський флот почав поступово тікати з півострова. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на саміті Кримської платформи.
Президент наголосив, що ЗСУ продовжують працювати, аби взяти під вогневий контроль тимчасово окупований Крим.
Військовий США видавав себе у соцмережі за OSINT-аналітика, проте насправді поширював російську пропаганду. Виявилось, що він служив із росіянами та навіть має фото з прапором держави-агресора.
Сторінку OSINTdefender зареєстрували в грудні 2021 року. Автор – Саймон Андресон.
Вночі 22 жовтня на в'їзді до Києва на блокпосту на смерть збили військовослужбовця. Як з'ясувалося, загинув Василь Кирій.
З квітня 2022 року він став до лав Добровольчого формування Броварської міської територіальної громади №1 "Дозор". Василь Кирій ніс службу на одному з блокпостів.
Очільник ОВА повідомив, що окупанти атакували Запоріжжя ракетами, попередньо, балістичними. Одна з ракет влучила по території підприємства. Місце влучання другої ще уточнюють.
В результаті ударів пошкоджено будівлі на території підприємства. Інформація щодо постраждалих не надходила,
Ілон Маск вчергове вирішив прокоментувати ситуацію у світі та заявив, що все рухається до Третьої світової. Ба більше, на його думку, потрібно закінчити війну в Україні та помиритися з Росією.
ЗМІ повідомляють, що у Запоріжжі чули вибухи. Триває повітряна тривога.
У Празі проходить другий парламентський саміт Кримської платформи. Все для того, щоб привернути увагу світу до ситуації в окупованому Криму.
Основними темами платформи стануть війна в Україні, півострів іглобальна архітектура безпеки.
Вже третю добу поспіль ворог атакує Хмельниччину. Тому у громадах області жителі могли чути звуки вибухів.
Дякуємо нашим силам ППО за якісну роботу!
На Донецькому напрямку бійці ССО знищили ворожий радіолокаційний комплекс розвідки й контролю стрільби "Зоопарк". Вартість такої станції сягає 10 мільйонів доларів.
Голова Авдіївської МВА повідомив, що останніми днями окрім безперервних атак на позиції ЗСУ, ворог діє невеликими групами.. Загарбники намагаються з декількох напрямків одночасно знайти "шпарину" в обороні. Втім, успіху не мають.
Всі атаки агресора були відбиті. Оборона тримається – жодного пририву росіян немає, підкреслив Віталій Барабаш.
Очільник МЗС назвав зв'язки Угорщини з Росією "штучно створеною нервозністю". Попри те, що Будапешт маніпулює темою угорської нацменшини, Кулеба вважає, що членство України в ЄС стратегічно відповідає інтересам Угорщини.
Очільник ОВА повідомив, що вранці агресор цілив по Дніпропетровщині. Військові знищили ворожу ракету над Кам'янським районом.
Гучно було і на Синельниківщині. Там пошкоджені інфраструктурний об'єкт і кілька приватних будинків. Попередньо, жертв та постраждалих немає.
Російські загарбники вночі 24 жовтня вчергове атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Дронами-камікадзе ворог вивчає маршрути, де розміщені українські системи протиповітряної оборони. Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
США хочуть конфіскувати суперяхту підсанкційного російського олігарха Сулеймана Керімова. Гроші від її продажу можуть передати Україні, пише Sky News.
Близько 3 години ночі окупанти обстріляли селище Білозерка. Влучили в житловий будинок. Постраждали 4 людей з однієї родини.
У 12-річного хлопчика травматичне пошкодження стопи та гостра реакція на стрес. Також невротична реакція у жінки 50 років і двох чоловіків.
У мережі ширяться фейки, що в Україні нібито запроваджуватимуть "багатогодинні відключення світла", а трапитися це має уже "від завтра". В Укренерго спростували це, заявивши, що наразі генерації електроенергії в нашій країні достатньо.
The New York Timesпише, що в умовах, коли лобові атаки виявляються складними і смертельно небезпечними, "глибока війна", яку ведуть обидві сторони, набуває особливого значення. Зазначає, що взимку Україна знищуватиме тил ворога, а Росія тероризуватиме цивільних.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони мали частковий успіх південніше Роботиного. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
У Криму загарбники скаржилися на нібито "підводну атаку". Російським військовим варто зважати, що вони перебувають на окупованих територіях, а тому там можуть бути бойові дії.
Їм постійно щось ввижається, вони відчувають себе в Україні все глибше і глибше, розуміючи, що ми боремося за свої території, і що Крим – це Україна й там ведуться бойові дії. Навіть тоді, коли їм здається, що там досить спокійно і їхнє "Пе-Ве-О" працює,
Очільник Херсонської ОВА повідомив, що за минулу добу агресор здійснив 101 обстріл, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. По Херсону – 30 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та завод у Бериславі, територію парку у Херсоні.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 14 – дістали поранення, з них 1 дитина,
Експерти ISW зазначили, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати достатню інтенсивність артилерійського вогню в Україні у 2024 році. Водночас аналітики наголосили, що вона буде на відносно нижчому рівні ніж у 2022 році.
Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що українські захисники мали успіх на Бахмутському напрямку. Сили оборони відкинули ворога через залізничну колію на північ від Кліщіївки. В ISW зазначили, що це також підтверджують заяви Генштабу, а ще бідкання російських "воєнкорів".
У Генштабі ЗСУ повідомили, що сьогодні вночі російські загарбники завдали чергового авіаційного удару по Україні. Агресор застосував 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Усі дрони збила ППО.
В тимчасово окупованому Севастополі місцеві мешканці чули декілька гучних вибухів. Перший пролунав о 03:35. Другий – уже через 5 хвилин. Після цього також лунали постріли. Окупанти скаржаться на підводну атаку.
Румунія, Болгарія та Туреччина проводять підготовку з початку розмінування Чорного моря через загрози російських мін, які зокрема заважають цивільному судноплавству.
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що в Чорному морі може перебувати кілька тисяч російських мін.
У Білому домі вважають, що підтримка України та Ізраїля є однаково важливими. Там сподіваються, що Конгрес схвалить запит на фінансування якомога швидше.
Росіяни стягують на Донбас резерви з усієї країни, щоб продавити лінію оборони ЗСУ. Втім, окупанти не мають стратегічних успіхів на Східному напрямку. Про це повідомив пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.