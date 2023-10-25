Ракетний удар по Запоріжжю, нічна атака "Шахедами": хронологія 608 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 20 місяців. Наші воїни героїчно продовжують наступ для деокупації всіх територій.

Про ситуацію на фронті, в тилу та міжнародній арені, головні новини 24 жовтня розповідає 24 Канал.

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