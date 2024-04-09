Чи може "Нептун" долетіти до Севастополя: Риженко припустив, по яких цілях дістає ракета

У Севастополі у ніч на 9 квітня пролунали вибухи: перший близько 01:00 ночі, другий через 30 хвилин. Міноборони Росії стверджує, що відпрацювала "пе-ве-о" й було "знищено" українську ракету "Нептун".

РосЗМІ пишуть, що "ціль збили біля узбережжя Криму". Чи може "Нептун" долетіти до Севастополя, припустив в етері 24 Каналу капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.

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Чи може "Нептун" дістати до Криму

Риженко зазначив, що українські фахівці модернізували "Нептун". Якщо спочатку дозвукова ракета була протикорабельною, то зараз може завдавати ударів по наземних цілях, зокрема, на узбережжі. З погляду технічної імплементації, так навіть легше.

У ракету ставлять чіп, та вона летить як дрон-камікадзе "Шахед". "Нептун" має спеціальний інерційний механізм наведення й орієнтується по супутниковій системі координат, той самий GPS.

Була ще інформація, що також збільшили дальність. Це дозволяє їй завдавати ударів по цілях у Криму,

– припустив Андрій Риженко.

Офіційно дальність "Нептуна" визначена в межах до 280 кілометрів. Але її ледь-ледь вистачає для запуску ракети по прямій з берегових позицій без закладання можливостей для маневрування та обходу зон ППО.

Але й це не головне, бо навіть офіційна назва ракети Р-360 "Нептун" має натякати. Хоча вже була неофіційна інформація, що дальність збільшили до 400 кілометрів.

Ракетою "Нептун" вже били по Севастополю

Як пригадав Риженко, у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що 24 березня українські військові вже били ракетою "Нептун" по великому десантному кораблю "Костянтин Ольшанський" у Севастополі.

Вибухи в Севастополі 9 квітня: що відомо

Близько 1 ночі в телеграм-каналі "Кримський вітер" з'явився допис, у якому посилаються на місцевих підписників. Кажуть, у Севастополі чули гучний вибух. Згодом уточнили, що це був не один вибух, а кілька з коротким інтервалом. Трішки пізніше з'явилася інформація про те, що вибух у Севастополі чули аж в Євпаторії.

Російські ЗМІ пізніше почали писати, що за попередньою інформацією, у Севастополі буцімто чули результат роботи ППО. Згодом так званий губернатор Севастополя сказав, що звуки, які чули у місті, – буцімто працювала система автоматичного знищення повітряної цілі, яка низько летіла над морською акваторією поблизу населеного пункту.

Своєю чергою, міноборони Росії стверджує, що було "знищено" українську ракету "Нептун" біля узбережжя Криму. Також там зазначили, що чотири українські безпілотні літальні апарати знищили над територіями Бєлгородської й Воронезької областей.

Росіяни захопили корабель "Костянтин Ольшанський" під час окупації Криму у 2014 році. Протягом 9 років його розбирали на запчастини, а рік тому вирішили відновити. Росіяни намагалися видати цей корабель за свій відновлений десантний корабель "Мінськ" чи "Оленегорський горняк", які українські військові вразили раніше.