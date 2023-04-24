У Севастополі вночі чули вибухи: окупанти кажуть про "атаку надводними безпілотниками"

В російських загарбників у тимчасово окупованому Криму була дуже неспокійна ніч. Півострів, а саме – Севастополь, нібито "атакували надводні безпілотні літальні апарати".

У ніч на понеділок, 24 квітня, у Севастополь в Криму вчергове навідувалось "бавовнятко". Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ та так званого главу міста від окупантів Міхаіла Развожаєва.

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Тривожна ніч у Севастополі: що відомо

Власне, Развожаєв заявив, що Севастополь начебто було атаковано надводними безпілотниками близько 03:00. Водночас він "запевнив", що Чорноморський флот відбив цей "напад" на зовнішньому рейді.

Один надводний дрон був знищений силами ППО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, жодних об'єктів не пошкоджено,

– написали російські телеграм-канали.

Також згодом вони повідомили, що інтервал між цими вибухами був близько 8 хвилин і лунали вони з боку моря. Разом з тим відомо, що цю "бавовну" було чути в Гагарінському, Ленінському та Нахімовському районах Севастополя.

У Севастополі "було гучно" у ніч на 24 квітня: дивіться відео з телеграм-каналів (вибух чути на 32 секунді)

Ворог зводить укріплення в Криму

Зазначимо, що останніми тижнями все більше розмов про те, що окупанти готуються до оборонних дій безпосередньо на Кримського півострові. Себто вони розуміють, що Україна рано чи пізно прийде повертати своє.

Власне, загарбники риють окопи, перекидають техніку й особовий склад у цей регіон та створюють фортифікаційні споруди. Зокрема, про це повідомляли в командуванні української армії.

Однак речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк переконана, що розгорнув ворог це будівництво навіть не для того, аби втримати під своїх контролем Крим, а просто-таки для того, щоб мати на чому відмивати гроші.

Окупанти спершу стверджували, що "бахнуло щось" не в повітрі, адже в такому разі спрацювала б сигналізація машин. Згодом вони написали, що уже від другого вибуху все місто прокинулось, адже через нього й спрацювала сигналізація.