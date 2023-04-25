Після "бавовни" в Севастополі окупанти посилили оборону Криму та почали полювання на партизанів

Тимчасово окупований Севастополь в Криму атакували "невідомі" безпілотники, після чого загарбники вирішили посилити заходи безпеки. Зокрема, росіяни почали частіше вриватися у квартири тих людей, яких підозрюють у роботі на Україну.

У ніч на 24 квітня, від 03:30 в Севастополі було неспокійно. Власне, місто атакували, за словами пропагандистів, два надводних дрони. Після цього в окупантів розпочалась справжня істерика та вони вирішили "рішуче діяти".

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Сезон – не "курортний"

Як зазначили аналітики, росіяни в Криму використовували до початку "бавовняного сезону" восени 2022 року плавучі бони на вході в Стрілецьку бухту. Вони були як і засобом для запобігання розливу нафти, так і – проти нападів.

Дійсно, на початку вторгнення для росіян загроза (ймовірно, – 24 Канал) українських атак надводними кораблями видавалася старомодною та дуже малоймовірною. Однак плавучий бон, який існував раніше, час від часу закривався, щоб запобігти проникненню несанкціонованих човнів,

– написали в Naval News.

Окрім того, там констатували, що уже після перших вибухів, ворог почав посилювати оборону та збільшувати кількість бонів. Станом на 24 квітня, вони, очевидно, були розташовані по обидва боки від входу в бухту.



Як Росія оберігає Стрілецьку бухту від "бавовни" / Зображення Naval News

Пошуки партизан

Західні аналітики наголосили на тому, що росіяни нарощують потужності для оборони Криму. Скажімо, збільшують патруль поблизу Керченської протоки, риють окопи на півострові, більш агресивно ставляться до мирних повітряно-розвідувальних місій НАТО над Чорним морем, а також зводять оборонні споруди.

Зазначимо, що в Центрі національного спротиву також коментували посилення "заходів безпеки" окупантами в Криму. Зокрема, там заакцентували на тому, що ворог проводить нові рейди у пошуках партизан, які підтримують Збройних Сил.

Ворог продовжує посилювати заходи щодо виявлення членів українського підпілля. На півострові провели обшуки квартир в тих, кого вони підозрюють у "нелояльності",

– йдеться в джерелі.

Водночас там сказано, що часом обшуки проводяться без присутності господарів маєтків та на вулицях почастішали випадки вибіркових перевірок загарбниками звичайних людей.

"Бавовни" буде більше