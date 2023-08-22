До Севастополя завітала "бавовна": на Кримському мосту працює ППО окупантів

На тимчасово окупованому росіянами півострові було гучно. Загарбники через це перекрили рух на незаконно збудованому Кримському мосту.

Ввечері 22 серпня жителі тимчасово окупованого Севастополя чули "бавовну". Також гучно було на Кримському мосту, передає 24 Канал.

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Що відбувається у Криму

Як пишуть моніторингові телеграм-канали, в районі незаконно збудованої переправи через Керченську протоку було чутно роботу ворожої ППО. А у тимчасово окупованому Севастополі люди чули вибухи та автоматні постріли.

Російські загарбники перекрили рух через Кримський міст. Український блогер та активіст Сергій Стерненко написав у своїх соцмережах, що загарбники оголосили на цій переправі повітряну тривогу.

Що кажуть окупанти

Кремлівські пропагандисти та колаборанти спробували замовчати "бавовну" у Криму та надурити місцеве населення. Вони пояснили звуки вибухів у Севастополі нібито "тренуванням" ППО у Козачій бухті. За іншою версією окупаційної адміністрації, там буцімто проходили "навчальні стрільби", а у самому місті начебто "все спокійно".

Росіянин Міхаїл Развожаєв, якого окупанти призначили "губернатором" Севастополя, заявив, що "тренування" йтимуть до 23 години ночі. Станом на 22:54 за київським часом російські загарбники відновили рух на незаконно збудованій переправі.

Нагадаємо, така сама ситуація вже була в Криму цього вівторка. У пообідній час в соцмережах з'явилася інформація про постріли, що лунали у центральній частині Севастополя. Крім цього росіяни знову перекривали рух на Кримському мосту.

Міноборони країни-агресорки заявило, що 22 серпня в Чорному морі рухалися два безпілотники. Мовиться про моделі MQ-9 Reaper та TB2 Bayraktar. За версією росіян, ці БпЛА проводили розвідку біля Криму, але потім покинули район, коли окупанти підняли в небо два винищувачі.

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