Через потужну "бавовну" у бухтах Севастополя не працює морський транспорт

У ніч проти 16 липня та зранку у тимчасово окупованому Севастополі було чутно потужні вибухи. Через це зараз у місті не працює морський транспорт.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що в ОК "Південь" вважають, що вибухи у Криму – це звичайні провокації окупантів.

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У бухтах Севастополя не працює морський транспорт

Як стало відомо, станом на ранок 16 липня морський пасажирський транспорт не здійснює рух у Севастополі.

Так, на кінцевих пунктах зупинки – площі Захарова та площі Нахімова – буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті.

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