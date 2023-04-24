Недарма ж окопи рили, – Гуменюк потролила окупантів у Криму через нічну "бавовну" і пообіцяла ще

Вночі 24 квітня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи. Загарбники заволали про нібито атаку надводних безпілотників.

"Бавовна" в окупованому Криму ще обов'язково буде. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.

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"Вітер з нашого боку, бавовна буде"

Представниця ОК "Південь" нагадала, що російські загарбники завзято рили окопи в тимчасово окупованому Криму. Вони їм знадобляться, адже сезон "бавовни" вже розпочався і далі вона ще більше "розквітатиме".

Їм же ж мають знадобитися ті окопи, не даремно ж рили. Тому треба виправдовувати людський труд. Таким чином вони (росіяни – 24 Канал) вже мають отримати перше насіння і вони побачили, що дійсно вітер з нашого боку, бавовна буде,

– підкреслила Гуменюк.

Зверніть увагу Це сезон "бавовни", а не курорту, – Гуменюк закликала окупантів в Криму звикати до сирен

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