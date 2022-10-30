"Ляпас, який отримали по заслузі": експерт про пошкодження кораблів ЧФ у Севастополі
Внаслідок "бавовни" у Севастополі, яка сталася 29 жовтня, вдалося пошкодити кілька російських кораблів. Це – прекрасний ляпас. Окупанти отримали по заслузі.
Про це 24 каналу розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. За його словами, росіяни почали поширювати цинічні заяви, що нібито кораблі у цій бухті були залучені у зерновому коридорі. Це особливо обурливо.
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Росіяни розуміють лише силу
Як наголошує Ягун, окупанти думали, що Україна "проковтне" постійні запуски ракет, які окупанти роблять з кораблів у Чорному морі.
Це настільки цинічна заява. Вони виходять в море під прикриттям зернових караванів, обстрілюють наші міста і хочуть, щоб ми просто закрили на це очі, бо там зерно йде? Такого не буде. Це – ляпас, який вони отримали по заслузі,
– зазначив Ягун.
Він нагадав, як на наступний день після підписання зернової угоди окупанти обстріляли ракетами портове обладнання в Одесі. З росіянами потрібно діяти жорстко, адже вони розуміють лише мову сили.
Росіянам дали ляпаса в Севастополі – Ягун: дивіться відео
Вибухи у Севастополі: коротко
- Вранці 29 жовтня у Севастополі пролунала низка вибухів поблизу місцевої бухти. Окупанти одразу почали переконувати, що працює ППО, і приводу для паніки немає.
- Згодом в ОК "Південь" пожартували, що ймовірною причиною вибухів в Севастополі могли бути бойові комарі, які залетіли на тимчасово окупований півострів. Там також припустили, що вибухи могли статися через російську ППО. Адже їхні ракети дійсно інколи падають на різні населені пункти у спробах знищити ціль.
- Важливо, що ЗСУ не підтверджують та не спростовують причетність до атаки.
- Як вдалося вирахувати волонтерам групи GeoConfirmed, внаслідок вибуху постраждали щонайменше три судна Чорноморського флоту. Серед них – фрегат "Адмірал Макаров". Саме цей корабель став флагманом флоту після потоплення крейсера "Москва".
- В Росії після вибухів у Севастополі заявили, що призупиняють участь у зерновій угоді. Вони звинувачують у цій "бавовні" Україну та Велику Британію.