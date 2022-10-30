"Ляпас, який отримали по заслузі": експерт про пошкодження кораблів ЧФ у Севастополі

Внаслідок "бавовни" у Севастополі, яка сталася 29 жовтня, вдалося пошкодити кілька російських кораблів. Це – прекрасний ляпас. Окупанти отримали по заслузі.

Про це 24 каналу розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. За його словами, росіяни почали поширювати цинічні заяви, що нібито кораблі у цій бухті були залучені у зерновому коридорі. Це особливо обурливо.

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Росіяни розуміють лише силу

Як наголошує Ягун, окупанти думали, що Україна "проковтне" постійні запуски ракет, які окупанти роблять з кораблів у Чорному морі.

Це настільки цинічна заява. Вони виходять в море під прикриттям зернових караванів, обстрілюють наші міста і хочуть, щоб ми просто закрили на це очі, бо там зерно йде? Такого не буде. Це – ляпас, який вони отримали по заслузі,

– зазначив Ягун.

Він нагадав, як на наступний день після підписання зернової угоди окупанти обстріляли ракетами портове обладнання в Одесі. З росіянами потрібно діяти жорстко, адже вони розуміють лише мову сили.

Росіянам дали ляпаса в Севастополі – Ягун: дивіться відео

Вибухи у Севастополі: коротко