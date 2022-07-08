У Шахтарську вночі демілітаризувався склад боєприпасів: вибухи тривають вранці

У тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині вночі демілітаризувався склад боєприпасів. Вибухи в місті тривають зранку.

Також у Шахтарську спалахнула пожежа, яка триває кілька годин. Про це повідомив блогер та журналіст Денис Казанський 8 липня.

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Вибухи й пожежі в Шахтарську

Вночі в окупованому Шахтарську як "жест доброї волі" демілітаризувався склад боєприпасів. Масштабна пожежа триває вже кілька годин. Все місто чує розриви снарядів,

– мовиться в повідомленні.

У Шахтарську чути вибухи: дивіться відео

Усе почалося вночі

Близько 03:20 окупаційна "влада" Шахтарська увімкнула сирену повітряної тривоги. А вже через пів години почалася евакуація з містечка.

Жителі Шахтарська пишуть у соцмережах, що вибухи почали лунати після 2 години ночі. За їхніми словами, є "прильоти" у військові склади окупантів. У мережі опублікували відео масштабної пожежі, які супроводжуються вибухами.

Також видно сильні спалахи. У Донецьку теж лунали вибухи. Повідомляли про "прильоти" в Будьонівському та Ленінському районах.

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Ситуація на Луганському та Донецькому напрямках

Станом на ранок 8 липня ситуація на Донбасі напружена. Там тривають бої.

На Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів райони 10 населених пунктів. Біля Богородичного ЗСУ завдали ворогу втрат під час спроби наступу.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони 8 населених пунктів. Ворог наступав у напрямку Верхньокам'янського, мав частковий успіх.

На Бахмутському напрямку росіяни обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 13 населених пунктів. Вони завдали авіаційних ударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС. Окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та поблизу Спірного, бойові дії тривають.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках ворог обстрілює позиції українських військ із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. росіяни завдали авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки.

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