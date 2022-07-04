Це дуже критично для окупантів, – Жданов про знищення російських складів з боєприпасами

Підрозділи ЗСУ наближаються до своєрідного рекорду – двох десятків знищених ворожих складів з боєприпасами. Це серйозно знижує боєздатність російських окупантів.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Втрати складів боєприпасів – дуже критичні для російських загарбників.

Важливо Росія не може сформувати нові резервні батальйони, – військовий експерт Жданов

ЗСУ надзвичайно успішно діють в цьому напрямку

Підрозділи ЗСУ часто знищують не просто склади боєприпасів, але й цілі військові бази – до прикладу, у Сніжному чи Мелітополі. Там ховають не лише снаряди, але й техніку, паливо тощо. Цікаво, що на аеродромі в тимчасово окупованому Мелітополі досі не загасили пожежу, хоч ЗСУ завдали удару ще в неділю вночі.

Військовий експерт наголошує, що такі обстріли є надзвичайно ефективними. Боєздатність деяких угруповань російських окупантів серйозно знижується.

Ми дуже ефективно на сьогодні знижуємо боєздатність тих частин, які перебувають на передовій. Вони вимушені будуть починати наступні бойові дії фактично з коліс. Те, що привезли – те й витрачаємо. Накопичень у них в Україні все менше й менше, – зазначив Олег Жданов.

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Росіяни воюють як у Другій світовій – і це їхня проблема

Важливо, що підрозділам ЗСУ вдається підривати залізничне сполучення. А Росія якраз не може воювати без залізниці.

Окупанти витрачають багато боєприпасів, возять безліч техніки та озброєння – такі вантажі нереально перевезти машинами. Тут потрібна залізниця, але ЗСУ роблять все, щоб росіяни не змогли нею скористатися.