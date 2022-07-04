Це дуже критично для окупантів, – Жданов про знищення російських складів з боєприпасами
Підрозділи ЗСУ наближаються до своєрідного рекорду – двох десятків знищених ворожих складів з боєприпасами. Це серйозно знижує боєздатність російських окупантів.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Втрати складів боєприпасів – дуже критичні для російських загарбників.
Важливо Росія не може сформувати нові резервні батальйони, – військовий експерт Жданов
ЗСУ надзвичайно успішно діють в цьому напрямку
Підрозділи ЗСУ часто знищують не просто склади боєприпасів, але й цілі військові бази – до прикладу, у Сніжному чи Мелітополі. Там ховають не лише снаряди, але й техніку, паливо тощо. Цікаво, що на аеродромі в тимчасово окупованому Мелітополі досі не загасили пожежу, хоч ЗСУ завдали удару ще в неділю вночі.
Військовий експерт наголошує, що такі обстріли є надзвичайно ефективними. Боєздатність деяких угруповань російських окупантів серйозно знижується.
Ми дуже ефективно на сьогодні знижуємо боєздатність тих частин, які перебувають на передовій. Вони вимушені будуть починати наступні бойові дії фактично з коліс. Те, що привезли – те й витрачаємо. Накопичень у них в Україні все менше й менше, – зазначив Олег Жданов.
До теми – ЗСУ мають успіхи на трьох напрямках – Жданов: дивіться відео
Росіяни воюють як у Другій світовій – і це їхня проблема
Важливо, що підрозділам ЗСУ вдається підривати залізничне сполучення. А Росія якраз не може воювати без залізниці.
Окупанти витрачають багато боєприпасів, возять безліч техніки та озброєння – такі вантажі нереально перевезти машинами. Тут потрібна залізниця, але ЗСУ роблять все, щоб росіяни не змогли нею скористатися.
- За останні тижні українські артилеристи красиво нищать ворожі склади з боєприпасами, запасами пального, командні пункти тощо. Сьогодні в окупантів згоріли склади на Ізюмському напрямку. В ніч на 4 липня – величезна база в тимчасово окупованому Сніжному. Напередодні – горіла ще одна база в Мелітополі.
- Напередодні в контррозвідці СБУ наголосили, що українські військові щодня нищать військову техніку росіян на десятки мільйонів доларів.